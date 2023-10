Nemůžeme přeplácet trenéry. Německý svaz se ocitl ve složité finanční situaci

KOMENTÁŘ PHILIPPA LAHMA | Devět měsíců před EURO 2024 muselo Německo začít znovu. Nový kouč Julian Nagelsmann dostává za úkol dodat reprezentačnímu týmu rovnováhu, stabilitu, hierarchii, kontinuitu, styl, tvář a zároveň využít jeho obrovský potenciál. To vše v poslední době německé národní mužstvo postrádalo. O čas není nouze. Walid Regragui ukázal s Marokem na mistrovství světa v Kataru, že dobří lídři to dokážou zvládnout za pár měsíců.

Nagelsmann byl přirozeným kandidátem na uvolněné místo, stejně jako v předchozích působištích. Že je mimořádně talentovaný, se ví od doby, kdy mu nebylo ani 30 let a už vytáhl Hoffenheim ze sestupové zóny až do pohárové Evropy. Zatím ale neprokázal, že umí rozvíjet špičkový tým. V Lipsku se držel, ale odstup na Bayern Mnichov zůstal stejný. V Bayernu pak teprve sbíral zkušenosti na nejvyšší úrovni.

Při jednání s Německým fotbalovým svazem (DFB) mu pomohla právě jeho zastávka v mnichovském kolosu. Můj domovský klub je jedním z deseti velkoklubů z Anglie, Španělska, Německa, Itálie a Francie, které jsou schopny hradit přemrštěné platy. Nejlepší hráči a trenéři dnes vydělávají dvojnásobek nebo trojnásobek toho, co před deseti lety. A kdo uspěje v jednom z těchto gigantů, je od nynějška jedním z těch, kdo vydělává hodně peněz.

To je nyní zkušenost svazu. Současný reprezentační trenér a jeho předchůdce přestoupili do DFB víceméně okamžitě po vyhazovu z Bayernu. Hansi Flick si prý vydělal 6,5 milionu eur, Nagelsmann 400 000 eur měsíčně. Přestože DFB se v poslední době, mimo jiné kvůli sportovní krizi, ocitl ve finančně složité situaci.

To není dobré, je to moc peněz. Myslím, že s ekonomickou dynamikou v klubech, které soutěží o nejlepší hráče a trenéry, nic nenaděláte. Ale spolky jako DFB by se s těmito platovými excesy neměly smířit. Víc než dva miliony eur ročně, někdy o něco víc v závislosti na úspěchu, nejsou nutné. Protože fotbalové asociace mají svou vlastní kulturu, hrají podle vlastních pravidel a mají také jiný smysl.

Začíná to tím, že mezistátních zápasů je jen asi deset až patnáct ročně; ve špičkovém klubu je to třikrát nebo čtyřikrát tolik. Kromě závěrečných turnajů MS a EURO musí reprezentační trenér dělat prakticky jen sezonní práci. Mezi zápasy není na hřišti čtyři až šest týdnů v kuse.

Rozhodující rozdíl mezi klubem a federací je zásadní: ve federaci, jak uvádějí její stanovy, je prvořadé společné dobro. To jí dává významné postavení ve společnosti. DFB zastupuje amatérské kluby, ženskou bundesligu, rozhodčí a dobrých sedm milionů členů. Zodpovídá za organizaci dětského fotbalu a je v procesu modernizace svých forem soutěže. Primárním cílem DFB je povzbudit mladé i staré k pohybu. Má sociální i vzdělávací mandát.

Nejdůležitějšími lídry svazu jsou dva reprezentační trenéři seniorských týmů. Rád bych viděl v těchto pozicích ženy nebo muže, kteří myslí dopředu, jednají dlouhodobě a stojí za celkovým obrazem.

Fotbal v Německu je z víc než devadesáti procent dobrovolná práce, takže být ve službách DFB je otázka cti. Zde jsou potřebné vzory z historie.

Sepp Herberger převzal učitelské úkoly; důkaz najdeme na obrázcích, na kterých předvádí nácvik správné techniky hlavičky s pomocí kyvadla. Helmut Schön vedl trenérské kurzy a přednášel. Oba pracovali desítky let jako fotbaloví akademici pro DFB, oba se s Německem stali mistry světa.

Smlouva Juliana Nagelsmanna je naopak omezena na devět měsíců. Po mistrovství Evropy bude zřejmě pokračovat v klubové kariéře.

Čas úplně vrátit nelze. Ale trocha návratu ke kořenům nemůže uškodit. Pomohlo by to přiblížit fotbal znovu do centra společnosti. K tomu mohou přispět i hráči. Ti nejlepší si vydělají mezi 10 a 20 miliony eur ročně, někteří i víc. Může jim tedy být jedno, jestli na prémiích za mistrovství světa dostanou o 100 000 eur víc nebo míň. Kdo vydělává sedm cifer měsíčně, ten rozdíl ani nepozná. Vzdáním se „zásady ještě víc“ by reprezentant něco vrátil zemi, která umožnila jeho kariéru a bohatství.

Pro DFB by tedy bylo snadné vytvořit paritní bonusy mezi pohlavími. S Equal Pay by sdružení mohlo vyslat silný signál do společnosti. Německé ženy inspirovaly národ druhým místem na EURO 2022 a jejich krajané se v týmu poznali. To je přesně to, čeho může národní tým, muž nebo žena, dosáhnout.

Němečtí muži budou mít příští rok na domácím EURO příležitost, kterou dostane generace maximálně jednou za život. Výhra 2:1 proti Francii ukázala, že fanoušci jsou připraveni. Dortmund byl ideálním místem pro předzvěst velké oslavy. Je důležité, aby odpovědní v německém fotbale neviděli šampionát jako etapu pro individuální postup, ale jako kolektivní službu dobré věci.

Pokud každý dá do popředí MY, je velká šance, že opět dosáhneme něčeho velkého.

„Pohledy fotbalisty“ je sloupek Philippa Lahma v německém internetovém magazínu Zeit Online. Kapitán mistrů světa a turnajový ředitel EURO 2024 v něm analyzuje fotbalová témata a hovoří o jejich strategické důležitosti pro společnost, ekonomiku a politiku. Sloupek je publikován v několika evropských zemích ve vybraných médiích, mezi která patří i deník Sport. Dialog s Lahmem vede Oliver Fritsch, sportovní redaktor Zeit Online.