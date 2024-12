Mezikrok k jiné Lize mistrů. Fotbal má budoucnost i ve Varšavě nebo Praze

BLOG PHILIPPA LAHMA | Evropa si musí uvědomit, že svět si dělá, co se mu zachce. V politice stejně jako ve fotbale. FIFA, která byla před 120 lety založena v Paříži, se přesouvá do USA. Nedávno odstranila Curych jako své sídlo ze stanov a přemístila stovku pracovních míst do Miami. A v roce 2034 se mistrovství světa bude konat v Saúdské Arábii. Evropa nyní debatuje o tom, jak přistupovat k pracovním migrantům, lidským právům a demokracii.

Zbytek světa však už evropské námitky nezajímají. Moc se přesunula jinam. Ani nevíme, co se stane s mistrovstvím světa v roce 2026 a olympijskými hrami v roce 2028, když v USA, našem nejdůležitějším spojenci, bude vládnout Donald Trump. Musíme z toho vyvodit správné závěry. Evropa se musí přizpůsobit, aby přežila. Musí sama na sobě aplikovat principy, které vyžaduje od ostatních – právní stát, dodržování pravidel a rozmanitost.

To platí i pro organizaci sportovních soutěží. Jde o příležitost k vítězství. Nejvýznamnější fotbalová liga na světě, Champions League, se nyní reformuje, protože vítězové pocházejí výhradně z Anglie, Španělska a Německa. Dokonce ani Itálie nezískala od roku 2010 titul. Vše na východ od Mnichova a sever od Manchesteru nemá šanci dostat se do finále. Před dvěma lety se deník New York Times vysmíval předvídatelnosti Ligy mistrů. Napsal, že každé jaro hrají o titul Real Madrid a Manchester City. Je na UEFA, aby umožnila účast metropolím z jiných regionů. Severní a východní Evropa by měly být znovu vráceny na fotbalovou mapu.

Mistrovství Evropy 2024 bylo dobrým příkladem toho, co je na starém kontinentu možné. Jako ředitel turnaje jsem zažil, jak přitahovalo davy ze všech zúčastněných zemí. Fanoušci cestovali po celém Německu, oslavovali svou kulturu a svůj tým. Podpora nesla každé mužstvo, takže každý mohl přispět k úspěchu. V soutěži mezi národy narostla rovnost šancí. Rozšíření mistrovství Evropy na čtyřiadvacet zemí bylo úspěchem, přičemž debutanti jako Gruzie a Albánie turnaj obohatili. Fotbal spojoval lidi a celý měsíc byl v moci jeho kouzla. Toto léto bylo hmatatelné, jak žádoucí je být součástí Evropy a jejího svobodného způsobu života. Když sport vytváří takové přeshraniční spojení, plní svůj účel.

Liga mistrů toho musí také dosáhnout. V Evropě je mnoho atraktivních míst, která představují růst a fotbalovou tradici: Kodaň, Bukurešť, Praha, Stockholm, Tirana, Amsterdam, Lisabon, Glasgow, Kyjev. Vídeň pravidelně vyhrává celosvětové průzkumy jako město s nejvyšší kvalitou života. Fotbalové hvězdy se tam mohou cítit jako doma.

Pokud bude soutěž otevřena, vyplatí se investice do měst jako Varšava. S téměř čtyřiceti miliony obyvatel je Polsko jednou z nejlidnatějších zemí EU. V letech 1974 a 1982 skončila tato země na mistrovství světa třetí, s hráči jako Grzegorz Lato a Zbigniew Boniek byla mezi nejlepšími na světě. Na Visle již stojí velkolepý stadion a budoucnost evropského fotbalu může ležet právě tam.

UEFA udělala první kroky. Tuto sezonu hraje v Lize mistrů 36 týmů v nové, předběžné fázi. Zní to zajímavě a opravdu se mi líbí dlouhá tabulka. Ale to není definitivní řešení. Je to mezikrok na cestě k lize s 24 nebo 32 týmy, kde každý hraje proti každému, ze které lze sestoupit a do které lze postoupit a která také nabízí všem regionům Evropy perspektivu úspěchu. To by bylo velmi zajímavé pro značky ze středu Evropy.

Trh se musí zvětšit, protože ten současný upřednostňuje monopoly. Na některých místech se arabské královské rodiny soustředí na nejlepší hráče a dominují národní soutěži. Co se děje v Newcastlu a Paříži, jde proti evropské myšlence, protože to není sociálně a kulturně zakořeněné. Pro srovnání: ve sportu v USA peníze nestačí, potřebujete sportovní koncept. Mezi investory panuje rovnost šancí, což v evropském fotbale není.

Může se v tomto ohledu inspirovat jinými sporty. Například v basketbalu se nástupnické státy bývalé Jugoslávie spojily s ostatními a vytvořily nadnárodní ligu, aby učinily region konkurenceschopným. Jadranská liga je jednou z nejsilnějších na kontinentu, přičemž dva z jejích klubů se účastní vrcholné celoevropské soutěže. Týmů v Eurolize je osmnáct a zastupují devět národů, přičemž za posledních deset let bylo šest různých vítězů z pěti různých zemí.

Proto nemůže být pro UEFA důležitější otázka než to, jak udělat soutěž fotbalově rozmanitější. Když Evropa spojí síly, je těžké ji porazit. Je jasné, že někteří lidé jsou proti reformám, protože mají co ztratit. Sebekritika, debata, neustálé zkoumání, zda děláte správnou věc – to jsou vlastnosti, za které Evropa stojí. To vyžaduje úsilí, ale stále je to nejlepší cesta vpřed. Když sportovní soutěže a velké akce tomuto dostojí, posilují Evropu.

To byl můj „aha moment“ letošního roku.