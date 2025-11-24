Zatočil s pasivitou i sestavou. A uspěl! Kima nejde bránit, řekl Skuhravý po premiéře
V premiéře urval se Slováckem tři body z derby proti Zlínu (2:0) a získal hromadu pracovního materiálu pro další dny a týdny. Roman Skuhravý (50) po svém příchodu změnil sestavu, herní styl (směrem k aktivitě, jak avizoval) a osvěžil některé borce v čele s Markem Havlíkem. „Teď jen nedostat na Slavii šestku,“ pronesl s úsměvem trenér před víkendovou cestou do Edenu.
Jak se vám zamlouval vstup do nového angažmá?
„Čtyři dny jsem cítil, že lidé tady strašně milují fotbal a jsou ochotní pro něj udělat cokoliv. Po změně, kterou jsme za pár dnů prošli, ještě hráči koukají kolem sebe. Věděli jsme, že šířka stoperů Zlína nám může přinést příležitost do kontrové situace, což se stalo Krmenčíkovi a Kimovi, který ji vyřešil do gólu. V prvním poločase jsme skvěle bránili, soupeře jsme vůbec do ničeho nepustili. Ve druhém poločase se nám do nějaké šedesáté minuty dařilo mít míč pod kontrolou, ale pak byly vidět deficity v kondici. Ne proto, že by byli hráči špatně natrénovaní, ale protože od nich vyžadujeme daleko větší nabídku. Do budoucna je to ideální materiál, abychom se zlepšili.“
Jste skoro dojatý…
„Byl jsem plný očekávání. Na zápas jsem se těšil. Udělat takovou razantní změnu ve způsobu hry, to buď dostanete világoš, anebo se to povede. Byl jsem trošičku na špičkách. Jiným způsobem ale hrát nechci. Jsem stoprocentně přesvědčený, že může být úspěšný a že to rozvíjí hráče. Našel jsem tu hrozně šikovné kluky v realizáku, skočili do toho rovnýma nohama. I za ně jsem rád.“
Kdy se ukáže, že to nebyla falešná forma?
„Pokud nedostaneme šest gólů na Slavii. Jsem za chlapce rád, že to zvládli a vyhráli jsme. Musíme využít poslední tři zápasy s brutálně těžkými soupeři k tomu, abychom byli v principech hry silnější.“
Na hrotu jste dal při zranění Žana Medveda šanci Michaelu Krmenčíkovi. Uspěl?
„Otevřelo se pro něj okno. Říkal jsem mu, že má ideální šanci po té dehonestaci dokázat všem, že je ten starý drzý Krmenčík. Příležitost využil. Mrzí mě, že si při gólové akci nepohlídal ofsajd. Bylo to umocnění toho, na čem jsme pracovali. Kdy herní situaci otevřít a kdy ji zavřít. Nejvíc mi chybí Juroška, který může hrát z mého pohledu velký fotbal. Na něj jsem se těšil, ale jeho zranění bude asi dlouhodobějšího charakteru. Zase se nám po kartách vrátí Petržela s Daníčkem. Bude to veselejší. Doufám, že se v jarní části nedostanu potřetí v kariéře do situace, kdy budu trénovat mužstvo, v němž polovině jeho hráčů končí v létě smlouva. To je obrovský problém. Dneska nevíte, odkud nabídka přiletí. Jestli z Hodonína nebo ze Zbrojovky.“
Kdo dál vás potěšil?
„O Rundičovi se bavit nebudu, to je zkušený hráč. Hrozně nám pomohl v organizaci. Viděli jste Muldera…Najednou Vaško vypadal jako kreativní stoper. To, že má fantastickou soubojovost, jsem věděl vždycky. To, že ožijí Havlík s Trávníkem, jsem nepochyboval. Hodil jsem to na kartu, že Kima a Tetoura znám. Analýza hráčů je pro mě daleko důležitější než to, co se dělo v předešlých zápasech.“
Přitom Kimovi a Tetourovi se do gólu moc nedařilo, že?
„Viděl jsem to úplně stejně. Trefil jste hřebíček na hlavičku. Přesně jsem na nich viděl, že chtějí zavděčit trenérovi, že jim dal příležitost. A najednou Tetour, který je fotbalista, hrál někam z jedničky…Bin (Kim) se nepohyboval v dobrých prostorech. U něj je to jednoznačně o herní praxi. V tréninku vidíte, co umí. Nejde ho bránit. Až to dokáže přenést do zápasu, budou ho chtít všichni. Má fantastickou mentalitu, udělá, co řeknete. Když mu řeknu, ať skočí z okna, tak skočí. Je to zlatý chlapec. Jsem rád, že ty góly dali zrovna oni dva. Věřím, že jim pomůžou.“
Do sestavy jste vrátil i veterána Petra Reinberka, odchovance Slovácka. Proč?
„Protože je fotbalista. V šestatřiceti letech má rychlost, sílu jak bejk, je natrénovaný. Říkal jsem mu: ´Ukaž to, bav se, jsi tady doma.´ Budu ho držet. Z mého pohledu byl vždycky zajímavý. Dál ho nepustila hlava. S tím mu budu chtít pomoct.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|16
|9
|5
|2
|23:14
|32
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|7
Karviná
|16
|8
|1
|7
|28:29
|25
|8
Hr. Králové
|16
|6
|5
|5
|27:24
|23
|9
Zlín
|16
|6
|5
|5
|19:18
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Slovácko
|16
|2
|5
|9
|8:21
|11
|16
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu