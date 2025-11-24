FAČR hledá Brabcova nástupce - a hned dva. Do hry vstoupil Pivarník, kdo je out?
Ve stínu pátrání po novém trenérovi fotbalové reprezentace je konkurz na jiné pozice ve strahovské centrále fotbalové asociace. Konkrétně jde o obsazení dvou nových funkcí, na něž se „rozmělnil“ dosavadní post technického ředitele: sportovního ředitele a manažera sportovního rozvoje. Některá očekávaná jména, o nichž se spekulovalo, se do výběrového řízení nepřihlásí. Mezi těmi, kdo naopak přihlášku podali, nechybí jedno zajímavé jméno: Roman Pivarník.
Technický ředitel. I tohle místo, respektive jeho stabilní obsazení, je letitou bolestí českého fotbalu. Ostatně, ani s ním nebyl spjat zaměstnanecký poměr. Přitom se má za to, že je z hlediska mezinárodních organizací FIFA a UEFA třetí nejdůležitější funkcí v hierarchii jednotlivých členských asociací či svazů. I vzhledem k tomu, že s nimi má šéf čile komunikovat a zajišťovat přenos informací oběma směry. Výměna vedení FAČR po květnových volbách ovšem znamenala konec Ericha Brabce, jenž Strahov opustil v půlce srpna. Od té doby musejí jeho agendu zastávat jiní lidé z asociace, kteří mají primárně odlišné úkoly. A až právě na jeho pozici, ovšem již rozdělenou, bylo na rozdíl od dalších vypsáno slibované výběrové řízení. Respektive dvě.
A nemusí to být úplně přehledná záležitost. Sportovní ředitel je podle asociace „klíčová manažerská role v rámci sekretariátu FAČR“. Na starosti má mít ovšem mládežnické týmy od U15 po U20, ženské a dívčí reprezentační týmy a high performance (zjednodušeně řečeno hodnocení kvality činnosti klubů na základě různých kritérií). Někdejší Brabcově roli přitom více odpovídá náplň práce manažera sportovního rozvoje, která je obsáhlejší a má na uchazeče vyšší nároky. „Zajišťuje strategické řízení a rozvoj fotbalu v České republice,“ píše se v charakteristice pracovní pozice. Zahrnuje sféry soutěží, ženského fotbalu, trenérů a vzdělávání, Grassroots (výkonnostního fotbalu), řízení a kontrolu přímo podřízených a výše uvedených úseků, plánování a kontroly jejich nákladů plus peněz na reprezentační týmy. A taky spolupráci s FIFA, UEFA i domácími sportovními organizacemi.
V souvislosti s některou z pozic či s oběma byla skloňována různá jména a spekulovalo se o tom, že jsou předpoklady pro nástup do nich takříkajíc šity na míru vybraným adeptům. Jedna ze stop vedla do Plzně, kde čerstvě skončil sportovní ředitel Daniel Kolář. Ten ovšem na západě Čech navzdory vystřídání Martinem Vozábalem z Táborska setrvá, v jiné úloze. „Zůstal ve sportovním managementu klubu,“ řekl plzeňský boss Adolf Šádek a dodal, že Kolář bude zařazen do klubového představenstva. „Můžu vás ubezpečit, že zcela určitě nebude nastupovat na asociaci,“ ujistil.
Podobně to má být i se Zdeňkem Psotkou, který z Plzně na Strahov odešel v červnu 2022 na pozici technického ředitele, což bylo považováno za Šádkův personální tah. Po pouhém roce však ukončil smlouvu a zmizel do brněnské Zbrojovky. Ohledně návratu na stejnou pozici jednal nedávno i s předsedou FAČR Davidem Trundou. „Výběrka“ se však podle informací Sportu nakonec z osobních důvodů nezúčastní.
Ve hře by naopak mohl být Jakub Dovalil, bývalý trenér jednadvacítky a dalších mládežnických výběrů, jenž působil i coby šéf skautingu ve Slavii. Tam se potkal s Trundou a Jaroslavem Tvrdíkem, jenž má na dění ve FAČR stejně jako Šádek velký vliv. Trunda ho měl pod sebou také v Mladé Boleslavi, kde Dovalil pracoval rok jako sportovní ředitel. V lednu tohoto roku nastoupil jako kouč lotyšské reprezentace do 21 let.
Pivarník: Znám profesionální i amatérský fotbal
Jisté je, že sportovním ředitelem FAČR by se rád stal Roman Pivarník. „Nemám co tajit, přihlášku jsem podal,“ reaguje na přímý dotaz serveru iSport.cz. Bývalý kouč Bohemians, Plzně, jenž trénoval i v zahraničí, byl poslední tři léta technickým ředitelem Slovenského fotbalového svazu. Což by ho čistě podle profesní způsobilosti mělo řadit mezi favority. „Na Slovensku jsme například rozjeli jednotné testování akademií, porovnávání meziročního zlepšení a vytváření individuálních plánů hráčům na celý rok, zavedli jsme juniorské B-týmy ve třetí lize nebo vybudovali analytické oddělení,“ ohlíží se Pivarník. Proč pak ale skončil? „Bohužel některé projekty byly zmraženy, nebo ani nebyly spuštěny. Nemohli jsme se dál rozvíjet podle mých představ,“ tvrdí.
Nyní by chtěl know-how přenést na českou fotbalovou půdu. Na Slovensku pod něho spadala činnost pokrytá oběma poptávanými rolemi. „Byl jsem odpovědný za všechny úseky, nasbíral jsem obrovské zkušenosti z trenérské i manažerské práce. Vím, jak funguje asociace, profesionální i amatérský fotbal, jednotlivé komise, výbory, jak to funguje v malých i velkých klubech. Mám představu o tom, jak postupovat, aby se fotbal mohl posouvat dál,“ tvrdí.
Na Strahov se zatím přihlásilo kolem patnácti zájemců na obě pozice a ozvali se i někteří kandidáti ze zahraničí. Uzávěrka přihlášek je do poledne 27. listopadu.