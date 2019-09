Odstavení Rolinka a ultimátum pro hráče Pardubic? Je to zoufalý krok! | iSport.cz

Největším problémem českých trenérů je jejich vnitřní nastavení. Zatímco všude jinde ve vyspělých hokejových zemích se kouči snaží být hráčům partnery a do jisté míry i kamarády, u nás přetrvávají staré zvyky trenérů diktátorů. To já jsem tady pánem, to já rozhoduju a bude po mým!

Správně by se měl kouč chovat diplomaticky. Řekněme si, co je úkolem trenéra? Zajistit všem hráčům maximální komfort k jejich práci. Zařídit, aby měli veškerý servis k podání maximálního výkonu. Pokud máte Tomáše Rolinka podepsaného, pod smlouvou, tak byste mu měli dát odpovídající prostor a podmínky. To obnáší projevení důvěry, poskytnutí vzájemné komunikace, zpětné vazby, otevřenost, upřímnost jednání. Jedno, zda je hráč členem prvního nebo čtvrtého útoku.