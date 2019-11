Růžička s Martincem nejsou problém. Hradec má roboty a potřebuje bouráky | iSport.cz

V Hradci Králové jsou oficiálně dva hlavní trenéři a všichni to řeší. Na můj vkus až moc. Mountfield jsem v této sezoně viděl několikrát a víc než o to, kde vede tým, zda Růžička či Martinec, nebo oba, bych se podíval na skladbu kádru. Tenhle tým potřebuje větší bouráky, rozdílového hráče, trpí nadbytkem prakticky totožných hokejistů.

My jsme v Česku specifičtí, platí to i pro hokej. Svět jde obrovským tempem kupředu, ale my jsme pořad zapikaní u toho, že máme jednoho hlavního a jednoho asistenta. V dnešním hokeji je to ukrutně málo. Čtyři oči nemohou stíhat dnešní pojetí hokeje. Na střídačce musíte mít ideálně čtyři trenéry s tím, že každý má přesně nadefinováno, o co se stará.

Není reálné, aby hlavní kouč stíhal posílat hráče na led na konkrétní situace, sledoval svoje přesilovky, oslabení, do toho hru soupeře a na ni pak reagoval. Aby rychle poznal, komu se daří víc, komu míň a jednotlivcům poskytoval zpětnou vazbu. V tomhle my hrozně spíme.

Pokud máme české hráče zlepšovat, potřebují dostávat informace online, hned. Při zápase, při tréninku. Je absolutně bez šance, že jeden hlavní kouč všem hráčům předá akutní pokyny a rady. Tedy to, co hráč nutně potřebuje a žádá.

Hráč má v sobě spoustu věcí zakódovaných, jen mu stačí dát rychlý impuls, on přehodí výhybku a jde na to jinak. Forčekuj jinak, střílej z jiných prostorů… Tohle vám dva trenéři neobslouží. Svět je jinde, u nás jsme pořád pozadu.

Přitom nemusíme nic vymýšlet, v NHL i jinde v cizině dali dohromady účelný mustr. Minimem jsou tři trenéři, z nichž jeden je supervizorem. V mých očích je ideální model, kdy supervizor má k ruce tři výkonné trenéry, kteří se starají o tým, pozorují soupeře a hlavnímu předávají rychlé stručné informace.

Proto se divím, proč se tolik řeší, jestli může Růžička fungovat s Martincem. A proč by nemohli? Má to samozřejmě jedinou podmínku: musí oba chtít. Kdyby nechtěli, to je jiná, ale tak to přece nemůže být, to si ani nejde připustit. Jenže jsme v Česku, to je typická debata pro nás. Samozřejmě, jakmile dojde na zápas, na střídačce musí mít hlavní slovo jeden. Přes to nejede vlak.

Znovu, podívejte se do NHL. Vzpomeňte si na coaching staff, který přivezli Philadelphia Flyers do Prahy. Náčelník a vedle něj řada hlavních trenérů, kteří jsou asistenty jenom v uvozovkách. Tihle hoši jsou takoví experti, že by kdekoli jinde dělali hlavní kouče. Proč jich tam je tolik? U nás se šetří na nesprávných místech. To, co zmiňuji, platí už i pro dorostenecké kategorie. Tři chlapi na střídačce a na ledě. Dva se ani teoreticky nemohou postarat o to, aby svůj mančaft vyvíjeli.

Co se Hradce týká, předpokládám, že Růža se do role postupně dostane víc a víc a jeho vliv bude stoupat. On ví, kde tým tlačí bota, v repre pauze si trenéři sednou a půjdou po tom. V jejich týmu však jde spíš o to, aby si hráči sáhli do svědomí. Řekli si jasně, že to jsou oni, kdo neodvádí očekávanou práci, zametli si před svým prahem. Nepovídat, nedívat se okolo, ale makat. Mountfield má čtyři schopné trenéry, ideální stav.

Tam základní chyba není, aspoň já ji nevidím. Zato herní projev z hlediska toho, co náleží vyloženě do kompetence hráčů, není kdovíjak dobrý. Hradec jsem v minulosti viděl v lepším stavu, týmu něco chybí. V útoku vidím málo lídrů, snad jediným schopným borcem, co to dokáže vzít na sebe, je Radek Smoleňák. Jinak ti hráči jsou typologicky prakticky stejní, roboti.

Hradec je ambiciózní organizace, dokáže do hokeje investovat prostředky, ale musí sehnat rozdílové hráče. Hráče typu Birnera, Řepíka, Gulaše a podobně. Prostě motory. Rozdílový hráč s pětačtyřiceti body plus vám udělá mančaft, dostane vás do play off. Hradec tuhle kvalitu nemá.

Jsem si jistý, že by ji mohl mít, stejně jako každý jiný, ale musí mít perfektní skauting a nehrát s agentem českou hru brácha na bráchu. Tenhle maloobchod musí jít stranou. Dát si tu práci, zmapovat terén a najít vhodný typ. Jde to.

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 17 8 5 1 3 65:43 35 2. Plzeň 16 10 0 2 4 58:42 32 3. M. Boleslav 17 9 2 1 5 51:36 32 4. Brno 16 9 2 1 4 46:38 32 5. Třinec 18 9 1 2 6 63:48 31 6. K. Vary 18 9 1 1 7 61:47 30 7. Liberec 16 8 2 0 6 56:55 28 8. Mountfield 18 7 2 1 8 48:53 26 9. Vítkovice 18 4 4 3 7 46:58 23 10. Olomouc 17 5 1 3 8 34:52 20 11. Kladno 16 4 2 3 7 47:62 19 12. Litvínov 17 4 1 3 9 42:53 17 13. Zlín 17 5 0 1 11 48:59 16 14. Pardubice 17 5 0 1 11 37:56 16 Generali Play-off

