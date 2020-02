Kometa vyhazuje peníze. Zábranský trefuje kachny, labutě unikají | iSport.cz

Karlovy Vary - Kometa Brno: Exhibice Energie! Parádní přihrávku Grígera uklidil do branky Rachůnek, 9:0 • tipsport.tv

Zdravím čtenáře Sportu a iSport.cz z rakouského Lustenau, kam jsem na stará kolena odešel hrát Alpskou ligu, což je vlastně druhá nejvyšší EBEL. Přivítali mě tu hezky, klub má dobrou úroveň, já se jim napoprvé odvděčil třemi asistencemi při výhře 5:1 nad béčkem Klagenfurtu. Tak uvidíme, jak to půjde dál. V dnešní době není problém být v obraze i na dálku, a tak na tomto místě budu dál poskytovat svoje postřehy z dění v českém hokeji, především v extralize.

Musím zmínit, že mě zaráží, že ani po pětačtyřiceti odehraných kolech Kometa nenašla svoji tvář. Pro mě je Brno ligovým kolosem, mělo by se pohybovat výš a hlavně musí předvádět atraktivnější hokej.

V tom týmu je zároveň všechno a nic, nemá to potřebnou chemii ani kdovíjaký výhled do budoucna. Nevidím tam jasný směr, kterým by Kometa chtěla jít. Celkově se mi nelíbí, jakým stylem se prezentuje a rovněž jaké hráče si pořizuje.

Průšvih je, že Brnu hraje jedna lajna, které se bohužel zranil centr Holík, pryč je hromadu týdnů a bez něj je mančaft o dost slabší. Ale je to jenom jeden hráč, i bez něj si musí poradit.

Libor Zábranský měl nedávno ve Sportu vynikající otevřený rozhovor o penězích v extralize, popsal to velmi trefně. Na druhou stranu se nemohu ubránit dojmu, že v Kometě vyhazuje peníze oknem.

Nebojí se zaplatit hráče, teď je otázkou, kdo si je tady zaslouží.