Plzni se vrátil starý dobrý Kopic. Ďábla v těle upozadil | iSport.cz

Jak v úvodní partii proti Olomouci, tak i v druhém ligovém díle v Liberci, patřil mezi nejagilnější hráče Vrbovy sestavy. Jakmile Kopicovi začnou fungovat kličky, přešlapávačky a mysl má nastavenou pozitivně, soupeř okamžitě ví, že má sakra vážný problém. Jan Mikula by po páteční zkušenosti mohl vypravovat. Několikrát se ocitl na zadku po rychlých manévrech kreativního křídla, hlavně v první půli mu snad muselo být do breku, jak s ním Kopic šeredně motal. Ze strany na stranu, zakývaní rameny, naznačení pohybu vpravo a frnk doleva.

Reprezentant neměl dobré jaro, nikterak tragické, nicméně v Plzni byli všichni zvyklí na jinou jízdu muže s desítkou na zádech.

Nyní se však po hřišti prohání starý dobrý Kopic. Přiměřeně sebevědomý, zodpovědný ke spoluhráčům, neštítící se hrábnout dozadu, jakmile si to situace vyžaduje.

Přidám ještě jeden postřeh. Kopic je trochu poděs. Má v sobě ďábla. Nezřídka umí vynadat spoluhráčům, seknout po nich pohledem, vyplísnit je za nepřesný pas nebo nepochopení herní situace. Dovede být vzteklý. Vůbec netvrdím, že by měl svoji povahu od základů změnit, protože Plzeň – a to platí stále – potřebuje dostat do hry víc emocí.

Nicméně někdy je Kopicovo chování zbytečné, nepatřičné. Na startu ročníku se však krotí. Chyby spoluhráčů bere s nadhledem, nejančí tolik, nerozčiluje se. Mnohem víc se koncentruje na vlastní výkon. Dvě branky jsou toho důkazem.

A Plzeň z toho náležitě profituje.

