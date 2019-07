Bez šance! Absolutně. Současná Plzeň do Ligy mistrů nepatří | iSport.cz

Byť se mohlo po bezbrankovém prvním zápase zdát, že by Plzeň mohla vlastní kvalitou zlomit Olympiakos a dostat ho ze hry o Ligu mistrů, byla to strašná mýlka. Těžký omyl. Naprosto naivní myšlenka. Na stadionu v Pireu existovala Viktoria jen v části úvodního poločasu. Jasně, kdyby Patrik Hrošovský za stavu 0:0 uklidil míč do sítě, mohlo to teoreticky vypadat jinak. Jenže se tak nestalo.