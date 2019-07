Zklamaný Vrba: Musíme se probudit ze snu, tahali jsme za kratší konec | iSport.cz

Jak hodnotíte utkání?

„Olympiakos byl výrazně lepší než my a zaslouženě postoupil dál. My jsme od začátku tahali za kratší konec.“

Co pro vás vyřazení znamená?

„To, že za týden hrajeme v Antverpách a budeme se snažit vybojovat postup alespoň v Evropské lize.“

V čem bylo utkání v Řecku odlišné oproti tomu v Plzni?

„Už začátek byl z naší strany hodně bojácný. Naopak Olympiakos byl hodně nabuzený, měl standardní situace a my byli pod obrovským tlakem. Do 20. minuty byl vývoj utkání jednostranný. Pak jsme tam měli jednu situaci, kdy jsme se dostali do brejku, ale byl z toho jen roh. Ve druhé půli domácí opět dominovali. Nejhorší na tom celém je to, že jsme tři góly dostali ze standardních situací, na které jsme se připravovali. Přesto někteří hráči v osobních soubojích tahali za kratší konec, což byl ne jediný, ale obrovský rozdíl oproti prvnímu utkání. Samozřejmě i kvalita byla na soupeřově straně.“

Byla pro vývoj zápasu klíčová střela Patrika Hrošovského z prvního poločasu, která neskončila gólem?

„Můžeme říkat, co chceme, ale řada lidí to stejně nebude brát. Ale kdybychom se ujali vedení 1:0, tak bychom asi o něco více betonovali a nehráli bychom v některých fázích tak směrem dopředu. Navíc jsme právě v těchto momentech ztráceli míče a byly z toho standardní situace. Nechci, aby to vyznělo tak, že jsme tu měli nějakou možnost postoupit. Dál jde lepší tým.“

Neměli jste v odvetě přímou střelu na branku. Co tomu směrem dopředu chybělo?

„Před týdnem zase neměl střelu Olympiakos. To se někdy stane.“

Na tiskové konferenci jste říkal, že máte v Plzni nejsilnější tým, který jste kdy vedl. Platí to i po vysoké prohře s Olympiakosem?

„Nevidím důvod, proč bych po jednom zápase, který nám nevyšel, měl tvrdit něco jiného.“

V sobotu vás čekají Bohemians a za týden duel v Evropské lize.

„Musíme se probudit ze snu a žít realitou. Tou je česká liga a pokud možno postup do Evropské ligy.“

Jak jste vnímal atmosféru na stadionu?

„Byl jsem šokovaný, ale pozitivně. Musím říct, že domácí fanoušci se chovali skvěle a vytvořili fantastickou atmosféru. V Česku bychom určitě chtěli, aby to tak bylo také. Že přijede soupeř, ale přesto domácí fanoušci fandí a povzbuzují svůj tým. U nás to často bývá jinak. Bylo to úžasné a přeji domácím fanouškům a klubu, aby to tu tak měli pořád.“

Mohla se atmosféra podepsat na výkonu hráčů?

„Je pravda, že už v týmu nemáme tolik hráčů, kteří absolvovali těch sedm, osm let v evropských soutěžích. Byli tam možná jeden nebo dva. Takže atmosféra trochu vliv mít mohla. Neumím sice řecky, takže nevím, jestli na nás také nekřičeli nějaká hesla, jako v Česku, ale myslím si, že se věnovali pouze svému mužstvu, to povzbuzovali, což bylo úžasné.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 51. Guilherme, 70. Guerrero, 73. Řezník (vl.), 82. Semedo Hosté: Sestavy Domácí: Sá – Elabdellaoui (C), Meriah, Semedo, Tsimikas – Bouchalakis, Guilherme – Masouras, Valbuena (66. Camara), Podence (85. Ranđelović) – Guerrero (80. El Arabi) Hosté: Hruška – Řezník, Pernica, Brabec, Hloušek – Hrošovský (C), Kalvach (79. Janošek) – Kayamba (55. Kovařík), Mihálik (74. Chorý), Kopic – Krmenčík Karty Domácí: Tsimikas Hosté: Brabec, Chorý Rozhodčí Juan Martínez – Diego Barbero, César Noval (všichni Španělsko) Stadion Georgios Karaiskakis Stadium, Pireus