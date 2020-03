Ať VAR řeší jen skandály. Některým negativním emocím lze předejít | iSport.cz

Už je to tady zase. Jsou odehrána čtyři jarní kola FORTUNA:LIGY a fotbalový národ řeší verdikty sudích, respektive zásahy videa do hry. Veškeré negativní emoce plynou z rozdílnosti přístupu VARu oproti Protokolu FIFA. Názorová jednotnost chybí, tomu ostatně bude vždy, nicméně určitým událostem je možné předejít. I proto, aby nevznikaly pochybnosti o tendenčním přístupu a pomoci některým klubům.

Natvrdo řečeno: aby se po zásahu VARu v duelu Plzně s Českými Budějovicemi nešířila názorová vlna, že jinde by k tomu s určitostí nedošlo. To lze eliminovat tím, že rozhodčí budou striktně dodržovat protokol, případně výrazně zúží manévrovací prostor pro intervenci a hlavně mantinely či hranice transparentně popíše komise rozhodčích. V Česku, a nejenom tam, se v některých případech postupuje v lehčím rozporu s protokolem VAR, a to s jakýmsi tichým souhlasem FIFA. To je z podstaty věci špatně.

Mezinárodní Protokol FIFA ohledně systému VAR je striktní a jednoznačně praví, v jakých případech má videorozhodčí vstupovat do zápasu (regulérnost branky, nařízení pokutového kopu, udělení červené karty, chybná identifikace hráče). A hlavně, při jakém typu pochybení rozhodčího. Stručně řečeno, na mezinárodním fóru se za zjevnou chybu považuje „skandální“ omyl, jenže v Česku má pojem zjevný poněkud mírnější výklad. Tak se na tom shodly kluby s komisí rozhodčích.

Dopředu bylo zřejmé, že to přinese problémy. Jestliže není nastavená zcela pevná hranice intervence, dohady a diskuse plynoucí z verdiktů rozhodčích u videa jsou zcela očekávatelné. A tak se stalo i o víkendu.

Plzeň - České Budějovice: Mészáros uklidil míč k tyči, sudí ale gól zrušil kvůli předešlému faulu na Kovaříka!

Do řečí se nejvíce dostalo angažmá videa při gólové akci Českých Budějovic. Intervence přišla kvůli faulu Benjamina Čoliče na Jana Kovaříka. Byla to situace žádající si nutný zásah videa? Z hlediska striktního výkladu protokolu nikoli, jelikož nešlo zjevné pochybení. Omyl rozhodčího nešlo nazvat skandálním, byť útočící hráč získal výhodu. Pohledy na celou situaci se různily, a to i v názorech samotných českých rozhodčích, kteří pod příslibem anonymity sdělili redakci svůj subjektivní názor na inkriminovaný moment. Podobná polemika se vedla i mezi fanoušky s důrazem na zakořeněnou pověst Plzně v českém fotbalovém prostředí.

K velmi podobné události došlo během derby, kdy VAR upozornil hlavního rozhodčího na faul Benjamina Tetteha předcházející gólové akci. Zajímavý je názor kapitána Sparty Bořka Dočkala, mimochodem účastníka předjarního semináře VAR vedeného Dagmar Damkovou, členkou komise rozhodčích FIFA a UEFA.

Slavia - Sparta: Takács se srazil s Kolářem a využívá toho Tetteh! Gól je ale odvolán

„Na hřišti mi přišlo, že není důvod neuznat gól. Ze záznamu jsem viděl, že tam nějaké přistrčení bylo. Na druhou stranu jsem byl před sezonou na školení, bylo nám vysvětleno, v jakých situacích do toho má rozhodčí vstoupit. V tomhle případě je to pro mě trochu pochybné… Na školení to bylo řečeno tak, že VAR má upozorňovat na něco zásadního, očividného. Když se změní rozhodnutí, má to být tak, že by s tím souhlasilo deset z deseti lidí. Nejsem si jistý, že to byl tenhle případ.“

Dočkal poměrně přesně vystihl podstatu „videodebaty“. Pojďme se řídit výkladem Protokolu FIFA, neupravujme si pravidla, nestanovujme jiné hranice a nevykládejme si situace po svém. Institut videorozhodčího vznikl přece proto, aby odhalil křiklavé chyby rozhodčích. A u toho by mělo zůstat. Zklidní to vášně, do celého prostředí to vnese víc klidu a ubude osočování z rozličného metru.

Prostě, ať VAR řeší jenom skandály.

