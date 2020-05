Moderní Plzeň? Ukazatel směru už nevede do slepé uličky | iSport.cz

Potlesk a slova uznání jsou na místě. Výkon Plzně se musel líbit napříč republikou. Klidně by se na ni dalo proti Mladé Boleslavi koukat až do rána. Tak precizně se na hřišti prezentovala. Byla to velká jízda, nadnášející lehkost, v každém detailu přítomná kvalita, kombinační vyspělost. Prostě moc dobrý! Výsledek 7:1. Patnáct střel na branku, sem tam nějaké otření míče o tyč. Prostě v mnoha ohledech až dokonalost.

Viktorie překypuje energií, na odiv dává obrovskou chuť a radost ze hry. A na hřišti má věci pevně pod kontrolou. Ano, taková je současná Plzeň. Moderní, kreativní a vysoce efektní i efektivní. Její dramatická renesance v roce 2020 pokračuje. Během šesti jarních kol vše vyhrála při výmluvném skóre 19:3.

Samo sebou se do popředí dostává jméno Adriana Guľy. Ze všech koutů plzeňského klubu vymetl alibismus a šlendrián. Řídí revoluci, kterou západní Čechy zcela nutně potřebovaly. Slovenský kouč je specifický myšlením, přesněji pozitivním myšlením. Až si z něj okolí dělá trochu srandu, že klidně pochválí i policajty a sestřičky. Prý je někdy až servilní.

Jenže ono to funguje. A nejvíc se to ukazuje na mentálním nastavení mužstva. Zostuzení Mladé Boleslavi je cenné, tři góly Aleše Čermáka jakbysmet. Ale to nejcennější zjištění je, že celý tým i s náhradníky během utkání ani na vteřinu nepolevil. Ničil, ničil a ničil. Nikdy neměl dost. A přesně tato týmová mentalita je výsledkem výborné Guľovy práce.

„Jsem rád, že jsme ve druhém poločase nesešlápli nohu z plynu a prosadili se také střídající hráči. Jsme připravení. Přesně takhle jsme to chtěli mít nastavené. Nechceme si odnášet ze zápasu negativní emoce. Soustředíme se na výkon týmu, hráčů, jednotlivých formací. Chceme hrát pořád naplno. Je to o dílčích úkolech, o tom, že v emoci, ve které končíte zápas, si nesete sebou do dalších dnů. A naše bude pozitivní,“ pravil po utkání.

Během následujících sedmi dnů projde Plzeň mnohem těžšími zkouškami, než kterým byla vystavená proti Mladé Boleslavi. Středa Baník. Neděle Slavia. Oba nesmírně složité zápasy na soupeřových stadionech. Takové je menu Viktorie. Momentálně je natolik silná a sebevědomá, že by testem mohla projít. Pokud ne, nic to nemění na faktu, že ukazatel směru je v Plzni konečně otočený na správnou stranu. Nikoliv do slepé uličky.

