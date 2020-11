Nejdřív školy, pak sport? Plaga je SYMBOL neschopnosti

Peter Mueller se vrátil do USA, Kometa s ním nadále počítá • Barbora Reichová (Sport)

Led v Mini WERK ARENĚ rozpustili a třinečtí Oceláři jezdí trénovat do polského Těšína. Ke škrtání nebo snižování platů ovšem úřadující mistři zatím nepřistoupili. • Michal Beránek (Sport)

Jsme nuceni žít způsobem, který nám politici dovolí. A jeden z nich, Robert Plaga, absolutně popřel smysl svého poslání. Co hůř, zřejmě vůbec nepochopil svoji službu veřejnosti v pozici ministra. Rozjezd profesionálních soutěží ve fotbale a v hokeji podmínil nástupem dětí do škol. On, šéf resortu školství, mládeže a tělovýchovy…