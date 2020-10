Vláda prodloužila omezení pro sport. Mezinárodní akce musí žádat o výjimku

Vláda prodloužila omezení pro sport do 20. listopadu, kdy nově končí nouzový stav. Zatím tak zůstávají zastavené veškeré soutěže včetně těch profesionálních a jsou uzavřena vnitřní sportoviště, kde nesmějí trénovat ani profesionálové. Další mezinárodní akce v Česku budou muset žádat o výjimku. Týká se to například mistrovství Evropy v judu, fotbalových klubových i reprezentačních zápasů nebo Světového poháru v cyklokrosu. Zároveň platí, že představitelé fotbalu a hokeje chtějí v příštích dnech jednat o výjimkách, aby se alespoň nejvyšší tuzemské soutěže mohly za splnění epidemiologických opatření co nejdříve rozběhnout.