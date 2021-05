Bílkovo povolání do Plzně? Šance, jak zapomenout na vyhrocenou dobu

Už je to dlouhých třináct let, co měl Michal Bílek na klubové úrovni k ruce exkluzivní hráčský materiál. Tehdy na Spartě si s ním věděl rady. Svůj osudový klub dovedl v roce 2007 k nesmírně ceněnému double. Co víc, byl prvním koučem v Česku, kterému se taková výjimečná věc podařila. V šestapadesáti letech se znovu staví do první linie. Opět dostal možnost pracovat s výtečným kádrem, stal se koučem jednoho ze tří elitních klubů v tuzemsku.