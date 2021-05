Plzeňské zklamání. Radši načančanou barbínu, než umouněnou uklízečku

Nový kouč Plzně premiéru na prestižní lavičce nezvládl. Zarazilo i to, že si pochvaloval výkon v prvním poločase. Lhát si do kapsy hned po úvodním zápase, natož po porážce 1:3, není dobrý signál, že se Viktoria v brzké době postaví na nohy.

Bílkovu předchůdci Adrianu Guľovi bylo vyčítáno mnohé, spousta kritických názorů od expertů seděla. Jedno se však slovenskému trenérovi vyčítat nedalo: s týmem chtěl hrát aktivně, dominantně na míči, za každou cenu dostávat soupeřovu obranu do komplikací, sázet gól na gólem. Že to někdy dost drhlo, je pravdou. I tak ale byl fotbal Západočechů zábavný, nuda to v žádném případě nebyla.

V pondělí převzal mužstvo kouč z úplně jiného těsta. Bílek je zásadovým mužem, dbá na pečlivou obranu, bylo zřejmé, že Viktoria bude s jeho viděním fotbalu poněkud dietnější v ofenzivní fázi. Ovšem, že se na Letné po vstřeleném gólu v jedenácté minutě zakope v hlubokém bloku před svoji branku a bude čekat na ránu z milosti, bylo šokující zjištění. Kdo pečlivě sledoval sobotní duel s Příbramí a středeční partii proti Spartě, musí nutně konstatovat, že šlo o dva absolutně odlišné sporty.

Ostře kritizovat nového trenéra po třech dnech u týmu by bylo nepatřičné, na přípravu měl minimum času, své představy o hře mužstva těžko mohl do týmu stoprocentně nahustit. Přesto je zcela na místě říct, že premiéra se mu hrubě nepovedla.

Zklamal tým, ale také kouč.

SESTŘIH: Sparta - Plzeň 3:1. Velký obrat odstartoval Hložek, Bílkův beton nezabral

Vrba po obratu: Díky fanouškům! Karlsson nebyl vidět, jak bychom chtěli

Hložek o gólové otočce: Nic jiného udělat nešlo