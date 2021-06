Co ukázala skupina na EURO: Česko se musí modlit k Schickovi

Česká utkání ve skupině D EURO 2021 měla jeden motiv – velmi nevýraznou ofenzivní hru. Jaroslav Šilhavý nasadil během skupinové fáze do pole osmnáct hráčů. Prosadil se pouze Patrik Schick. Z pokutového kopu, z pětačtyřiceti metrů a hlavičkou z vápna. Nikdo jiný nedovedl skórovat. To je velké varování a výstraha před vyřazovací částí turnaje. Pokud národní tým nezačne hrát odvážněji, rychleji a přímočařeji, osmifinále zůstane konečnou stanicí.

Už přípravné zápasy ukázaly, že tady něco neladí. Česká středová úderka, která si v kvalifikaci vysloužila uznání a v březnu dovedla v klinči držet Belgii, ztratila na průraznosti a je nečekanou bolestí reprezentace na mistrovství Evropy.

I proto byl proti Anglii Patrik Schick na pažitu ve Wembley úplně zbytečný. Do zóny hřiště, ve které je extrémně nebezpečný, nedostal jediný kloudný balon.

Přidat v kreativitě, důrazu a v přesnosti zakončení musejí všichni, ale primárně to platí pro záložní formaci. Křídla postrádají ostrost, Jakub Jankto čeká na první výrazný moment na turnaji, Lukáš Masopust odvede víc práce dozadu, než dopředu. V odemykání obran překvapivě chybí kumšt Vladimíru Daridovi a také Tomáš Souček zaostává za svým standardem.

Problémem je i to, že ani střídající hráči nejsou schopni změnit zavedené pořádky. Šilhavý také tápe, možná i on by mohl změnit vlastní standardy při střídání a pokusit se vypustit na hřiště rychlonohého Jakuba Peška (to by ale musel být v zápasové nominaci), změnit zvyklosti, překvapit nečekaným tahem. Právě v zápase s Albionem se takové trenérské chování přímo nabízelo.

Efektivita bude v play off klíčovým atributem. Buď se Češi musí zoufale modlit k Schickovi, nebo musejí konečně zabrat jiní. Přichází osmifinále. Být lepší, kreativnější, agilnější, inovativní, žhavější, se vyžaduje. Jinak bude za pár dní konec...