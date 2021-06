Bravo, trenére! Šilhavý to trefil a ukázal, že má odvahu

Musel cítit, že je pod tlakem. Možná to považoval i za nespravedlivé, požadavky za neúměrné a nároky za přemrštěné. Kdyby národní tým vyhučel s Nizozemskem v osmifinále, tutově – a z mého pohledu zaslouženě – by to trenér schytal. A to navzdory postupu z těžké skupiny.