Bílek má v rukou osud Plzně. Když neuspěje se Sofií, vše dobré se smaže

KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA | Bude to stvrzení odcházení Plzně z absolutní špičky českého fotbalu. Bez pomoci Romana Berbra a jemu poddajných rozhodčích už západočeský klub nebude děsit pražskou smetánku. Se sníženým rozpočtem, který dosahuje sotva poloviny dřívějšího, bude Viktoria volným pádem klesat na úroveň tradičních regionálních klubů. Tak se před sezonou přemýšlelo, uvažovalo, spekulovalo. Všeobecný dojem podporovala souhlasem i řada expertů.

Tento scénář pořád může nastat, nehledě na aktuální skvělý vstup do sezony. Pokud si Plzeň nevyřídí finanční zaopatření vstupem do základní skupiny Konferenční ligy, problémy se budou kumulovat až do stavu neudržitelnosti. Méně peněz na provoz logicky znamená škrty v širokém kádru, nižší konkurenci, slabší kvalitu a stabilitu jdoucí ruku v ruce s přirozeným pozvolným propadem v tabulce.

Zcela upřímně, český fotbal by potřeboval, aby Viktoria zůstala pevná v kramflecích, byť už zřejmě nikdy nebude mít v kabině uloženou výjimečnost zosobněnou v generaci z první poloviny druhé dekády jednadvacátého století. Mít tři silné kluby s evropským potenciálem je pro Česko žádoucí. Doslova nutné. Kdo rozumně uvažuje a myslí to s tuzemským sportem číslo jedna