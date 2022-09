Šilhavý se mění v neúspěšného trenéra. Proč se vedení fotbalu neptá?

Po neúspěchu (čti neúčasti na mistrovství světa) ti prodloužíme smlouvu, klidně ti zachováme realizační tým, byť jsme přemýšleli o změnách. Za to od tebe požadujeme dva zásadní skutky: postup na mistrovství Evropy… „a také bychom se rádi udrželi v elitní skupině Ligy národů,“ pronesl v květnu směrem k Šilhavému předseda svazu Petr Fousek .

Znělo to explicitně. Úkoly byly na stole. Hned ten první se splnit nepodařilo. Reprezentace se mezi smetánkou starého kontinentu neudržela. Přesto šéf českého fotbalu nelenil a druhý den po rozhodující porážce ve Švýcarsku vytroubil do světa, že „Jaroslav Šilhavý a celý realizační tým má důvěru a podporu.“

Řekl to bez časového odstupu. Analýzy. Detailní konzultace s odborníky. Bez rozboru samotného Šilhavého a jeho suity. Znělo to zvláštně. Extrémně neprofesionálně. Unáhleně. A to z mnoha důvodů.

Za prvé, pod svazem funguje sportovní rada, uskupení sedmi - vesměs erudovaných - lidí se zkušenostmi z různých oblastí fotbalu. Byť, a to nezapomeňme, rada narychlo vznikla zejména proto, že Fousek