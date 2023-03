Hloušek si nezaslouží lítost, ovšem ani opovržení, trenére Vrbo!

Adam Hloušek spadl do pasti. Obrovské dluhy sahající až za hranici dvaceti milionů korun zřejmě v životě nesplatí, i proto zkouší splnit náležitosti instituce osobního bankrotu. Ostatně – vzhledem k fotbalistově budoucnosti – jiné cesty zřejmě není.

Aby bylo jasno, než budete číst další řádky: Hloušek si za své jednání nezaslouží lítost, protože za problémy si může sám. Ovšem nezaslouží si ani opovržení.

Proč tyto věty píšu? Vyprovokovaly mě komentáře Pavla Vrby, trenérské kapacity v Česku, byť jeho kredit rok od roku konstantně klesá.

Kouč posledního Zlína nejprve minulý týden celou kauzu odpálil tímto výrokem. „Já ani nevím, kde je Hloušek. Jestli na marodce nebo v Brazílii na pláži. Viděl jsem ho na začátku a pak se ztratil. Od té doby ho někdo hledá a já to nejsem. Touto cestou ho pozdravuju….“

Média se samozřejmě začala po osudu bývalého hráče národního týmu pídit, zjistilo se, nikterak překvapivě, že má obrovské dluhy. Pro deník Sport následně promluvil s tím, že věci aktivně řeší. Snad to tak opravdu je. Přejme to především samotnému hráči.

V sobotu po utkání Zlína v Brně byl Hloušek opět předmětem tiskové konference a pozoruhodných vět trenéra Vrby:

Adam Hloušek se našel. Co vy na to?

„Ano? A kde je? Mně nenapsal, kde se nachází. Co řekl?“

Že se snaží své problémy řešit.

„Tak ať je řeší dál. Přeju mu, ať je úspěšný. Co si o tom myslím, to radši říkat nebudu.“

Mám dojem, že Vrba by měl nabídnout více empatie, a pokud toho není schopen, měl radši mlčet, než se vyjadřovat tímto způsobem.

Hloušek propadl hazardu, respektive sportovním sázkám. Takové zprávy má od několika zdrojů deník Sport, stejně tak iSport.cz. Jsem přesvědčený, že o prapůvodu hráčových trablů ví i Vrba. Proto bych očekával, že místo laciných fórků a ironických poznámek regulérně položí na stůl téma, které český fotbal dlouhé roky svírá a nikdo proti tomu nic nedělá. Protože hlas trenéra, jemuž se ještě celkem nedávno klaněla celá republika, by byl dozajisté slyšet.

Vrba ale šanci promarnil. Žije si dál ve svém divném ublíženeckém světě. OK, je to jeho rozhodnutí.

Hloušek není zdaleka prvním, a bohužel ani posledním, podobným případem. Hazard je obrovským problémem ve společnosti, ve sportovní komunitě dvojnásob a v té úzce fotbalové ještě víc. Hráči disponují penězi, dostatkem času, minimálně ti mladší nemají žádné závazky. Pak je snadnější sklouznout k hazardu.

Bohužel v tuzemském fotbalovém prostředí chybí jakákoliv snaha o edukaci, kluby o osvětu v drtivé většině případů nestojí. Pokud člověk opravdu spadne do trablů, možnost odborné pomoci přímo zevnitř se mu nedostane. Dopadá to tak, a předpokládám, že totéž se stalo Hlouškovi, že se bál vyjít s pravdou ven a totálně se nechal vcucnout spirálou půjček. Vytloukal klín klínem a vše přerostlo do brutálních dluhů.

Ve vyspělé zemi by přitom mělo být standardem, že napříč všemi sportovními odvětvími bude zřízen asistenční program skvěle fungující například v nejsledovanějších sportovních soutěžích ve Spojených státech (viz poslední případ hokejisty Jakuba Vrány).V Česku si každý musí pomoc sám...

Neodvažuji se tipovat, kolik fanoušků si uvědomuje, že Adam Hloušek je celkem vážně nemocný člověk.

Je závislý.

Je závislý na hazardu. A to doživotně.

Musí se léčit. Chodit na terapie. Jedině tak se částečně uzdraví.

Je to stejné jako závislost na alkoholu. Také závislost na sázení dovede člověku zničit život, učinit z něj notorického lháře. Odpravit jej na okraj společnosti. Zničit rodinné vztahy, půjčkami nenávratně rozbourat silné kamarádské vazby.

Hlouškovi není, co závidět. Zničil sebe, zničil své okolí. Lítost si ale nezaslouží.

Opovržení ovšem také ne, trenére Vrbo.