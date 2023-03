Hloušek a ti další... Dluhy nasekali i Skuhravý, Řepka, Vůch či Pacanda

Hvězda přelomu 80. a 90. let. Bomber Tomáš Skuhravý si uměl užívat života. Potíže s penězi a nakonec i zákonem měl například v dubnu 2005. Tehdy se potýkal s exekucí. O sedm let později mu exekutoři zabavili domácí elektroniku. Visel 2,7 milionu korun, jenže penzion “Bomber” převedl na otce a na majetek v Itálii, kde hrál a dodnes žije, tuzemské úřady nemohly. Aby toho nebylo málo, za fingovanou krádež auta dostal čtyřletou podmínku.

Milan Pacanda

Mohl být hvězdou českého a možná i evropského fotbalu. Talent by na to měl. Špatná životospráva ho ale stála kariéru. Zmařený talent se dostal do dluhové spirály a ke konci posledního profesionálního angažmá ve Znojmě, které mu dokonce pomáhalo s pohledávkami věřitelů, přestal chodit na tréninky a na vrátnici stadionu se objevil jen v případech, kdy potřeboval peníze. K dluhům se přidaly deprese a s fotbalem byl konec. V české lize nastoupil k 215 zápasům a vstřelil 59 gólů.