Nekopejte do Hranáče! V Německu je TOP. S nečekanou událostí si poradí

KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA PŘÍMO Z NĚMECKA | Česko na EURO inkasovalo ve dvou duelech tři branky, na všech ulpěl otisk Robina Hranáče. Vlastní gól s Portugalskem, křečovitý blok před rozhodující trefou v nastavení v témže zápase a ruka ve vápně v sobotní zběsilosti s Gruzií. Brutálně těžké okamžiky má za sebou reprezentační stoper. Od některých příznivců na sociálních sítích, hádám od těch, co nikdy nekopli do míče, nebo si nevědí rady s vlastním životem, se dočkal odsouzení. Já tvrdím: Nekopejte do něj, v Německu je Hranáč TOP!