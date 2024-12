Sobota v Ďolíčku: smutný hrdina, mladý Maradona a kapitán zklamal

Budííííček: Stejně jako proti Hradci to kotelníci rozjeli pěkně od začátku, hlasivky nenechali oddechnout, před poločasem však na své oblíbence řvali „Hoši, budíček“. Borci na place si to vzali k srdci a nepříznivě se vyvíjející zápas dovedli aspoň do remízy. Na závěr oslavili konec podzimu ohňostrojem.