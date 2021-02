Na Floridě jsem nadšený, děti si užívají "zimu." Ale v opatřeních přituhuje

KOMENTÁŘ RADKA GUDASE | Odveta proti Tampě se nepovedla. Předtím jsme je zastavili po šesti vítězstvích v řadě, teď nám to vrátili. Všechno začal Ondra Palát ve druhé třetině, já zase před jejich šestým gólem netrefil puk a bylo. Až na ně příště narazíme, snad to bude mnohem lepší. Dosud jsme hráli dobře, až na škobrtnutí s Detroitem. Hodně lidí jsme asi překvapili. Bobrovskij nás v bráně držel, nedá se říct, že by měl blbý zápas. Ale někdy můžou za góly nesmyslné odrazy puků, poslední utkání se prostě nepovedlo, nechávali jsme ho tam.

Ale na Floridě jsem zatím nadšený. Mužstvu se dařilo, máme dobrou partu, všichni se snaží do toho šlapat, což se mi líbí. Víme, co máme hrát, na ledě si rozumíme. Quenneville jako zkušený kouč vždycky ví, co říct, a říká dobré věci v pravý čas. Dovede nás správně připravit, tým mu to oplácí tím, jak maká.

Při hře pět na pět chodím na led s Keithem Yandlem. On je držák, dvanáct let nevynechal v NHL zápas. Na ledě si maximálně vyhovujeme a myslím, že tvoříme docela silný pár, moc gólů nedostáváme. Beky máme vůbec docela ostřílené, až na Juulsena, který nesehrál ještě ani stovku zápasů. Snažíme se hru zjednodušovat, nevymýšlet zbytečnosti navíc. Útočníci nám většinou pomáhají v našem pásmu, což je počátek úspěchu. No, vždycky to nesedne…

S Lightning teď hrajeme třikrát po sobě. Tenhle tým mě draftoval, strávil jsem v něm nějaký čas, mám tam spoustu kamarádů. Znám trenéra, hráče, taky kluky, s nimiž jsem se v mužstvu už nepotkal. Ale už co jsem odešel do Philly, beru Lightning jako každého jiného soupeře. S Ondrou Palátem si napíšeme. Na ledě se však rveme každý za svoje mužstvo a tentokrát z toho vyšel líp.

Washington je taky minulost. Jsem rád, že se daří Zdeno Chárovi. V Bostonu by už asi tolik nehrál, čapnul se výborně. A jakou má for