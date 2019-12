Multifunkční Ester a její dobře vykopnutá sezona. Co čekat dál? | iSport.cz

Senzace! Šok! Paráda! Tak znějí nejčastěji titulky informující o pátečním vítězství Ester Ledecké ve sjezdu v Lake Louise. A zcela oprávněně. Že by mohla překvapivá olympijská vítězka ze super-G v korejském Pchjongčchangu i v této sezoně válet dál i na lyžích, když se všechno sejde, se tak nějak čekalo. Ale rovnou tohle? A hned v prvním závodu? To je prostě paráda a jak to sama česká hvězda označila „dobře vykopnutá sezona“. Co teď bude následovat?

Začátek lyžařské sezony je vždy takovým testem. Závodníci a závodnice po dlouhém tréninku bez pořádných startů nikdy moc neví, co čekat od sebe, ale hlavně od soupeřů. U Ester už tedy po olympiádě 2018 děvčata na lyžích věděla, že i když jede až se startovním číslem 26, je třeba si na ni dávat pozor a předčasně neslavit.

Mimochodem 26. Toto číslo se teď v žebříčku oblíbenosti Ester Ledecké určitě posunulo zase o kus výš, ne-li na první místo. Nejprve s ním vyhrála OH a teď i první závod lyžařského Světového poháru své kariéry. A to ještě nějakou chvíli ani nebude označovat její věk. V březnu jí bude teprve 25.

I to je dobrým příslibem toho, že bychom se mohli dočkat dalších podobných pěkných večerů, jakým byl ten páteční. I přes to, že soupeřky o střele z Česka věděly už nějakou dobu, asi v ní ještě neviděly tak velkou hrozbu. V SP bylo totiž jejím dosavadním nejlepším výsledkem sedmé místo právě ze sjezdu a právě z Lake Louise.

Útěchou tak pro ostatní soupeřky brousící si zuby na stupně vítězů může být fakt, že Ledecká i nadále hodlá kombinovat lyže a snowboard, tudíž nepojede všechny závody.

Je jisté, že se opět vynoří debaty, zda by se opravdu neměla věnovat jen lyžování. Ano, pro mnohé je tato debata oprávněná, často slýcháme názor, že při současném režimu může Ester vyhrát nějaký ten závod, ale nebude na bedně pravidelně a že proto by se už konečně měla rozhodnout jen pro lyže, protože ve snowboardu už dosáhla všeho, čeho mohla. Navíc, jak se ukázalo teď v Kanadě, kde startovala už počtvrté, často rozhodují i zkušenosti se sjezdovkou, a ty je potřeba postupně sbírat.

Tento názor však nesdílí sama závodnice, a to je to hlavní. U Ester jde především o to, že ji oba sporty a jejich střídání baví, je tak šťastná a s tím, a samozřejmě tvrdým tréninkem, který se letos povedl nad plán, pak přihází i výsledky. S množstvím sportů dokonce sama občas žertuje, že by si k nim přidala ještě nějaký další letní, aby mohla na OH i v létě. Tak uvidíme v budoucnu.

Teď jsou tu ale sněžné disciplíny a po výkonu na lyžích se jistě všechny její soupeřky děsí toho, co předvede na snowboardu, kde dominuje už dlouhou dobu. I tady to nejspíš zjistí brzy, možná už příští víkend.