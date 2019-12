Ester Ledecká o zlatém sjezdu v Lake Louis: Jsem strašně pyšná! | iSport.cz

Na trati pokrácené kvůli sněhové nadílce zajela Ledecká čas 1:31,87 minuty a o 35 setin vteřiny ukradla premiérovou výhru Švýcarce Corinne Suterové.

"Bylo skvělé, že nás vůbec nechali závodit, protože tu od rána sněžilo a pro pořadatele to bylo hodně náročné. Měli s tím opravdu hodně práce a musím poděkovat všem dobrovolníkům. Odvedli opravdu fantastickou práci," rozjímala v audio zprávě své zastupující agentury Sport Invest Ledecká, která se díky pátečnímu triumfu stala první českou vítězkou v nejrychlejší lyžařské disciplíně.

VIDEO: Podívejte se na famózní sjezd v podání Ester Ledecké

What a fantastic run from Ester Ledecka!



She's won her first Alpine Skiing World Cup 🥇



The legend of the skier snowboarder continues... pic.twitter.com/I72G1wV8Xd