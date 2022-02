Biatlonový neúspěch: Nejde stavět jen na Davidové. Zlepšit střelbu i servis

KOMENTÁŘ ROMANY BARBOŘÍKOVÉ | Velké zklamání. Pocit, který byl patrný ve tváři Markéty Davidové po včerejším posledním závodu na olympijských hrách. A který podtrhovaly také lesklé oči české biatlonové hvězdy, do nichž se draly slzy. Ať jste sebevětším fanouškem tohoto sportu, to co ona jste určitě neprožívali.