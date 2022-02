VYSVĚDČENÍ biatlonistů: Dvojka pro Davidovou, Štvrtecký musí zamakat

Pět medailí před osmi lety v Soči, dvě další pak o čtyři roky později v Pchjongčchangu. Ale teď v Pekingu? Nula. Taková je bilance českého biatlonu na posledních třech olympijských hrách. V Číně byla cennému kovu nejblíž Markéta Davidová, umístění na stupních vítězů jí dvakrát uniklo jen velmi těsně. U ostatních členů reprezentace už se ovšem pozitiva hledají hůř... Projděte si, jak všechny české biatlonisty ohodnotil deník Sport!

Markéta Davidová (25 let) Známka: 2 Nejlepší umístění: 4. (hromadný start)

Absolvované závody: smíšená štafeta, vytrvalostní závod, sprint, stíhací závod, štafeta žen, závod s hromadným startem Čekala se od ní medaile. Dvakrát tomu byla blízko. Nejblíže v závodu s hromadným startem, kde stejně jako medailistky čtyřikrát chybovala na střelnici. V náročných podmínkách se prala, zvedla se z chyby servisu ve smíšené štafetě i z pokaženého sprintu. Na stupně vítězů se ale nepodívala.

Tereza Voborníková (21 let) Známka: 3 Nejlepší umístění: 34. (vytrvalostní závod)

Absolvované závody: vytrvalostní závod, sprint, stíhací závod Zde je v první řadě třeba vzít v úvahu, že jde o velmi mladou biatlonistku, která ještě nejezdí pravidelně ani Světový pohár. S tlakem velkého závodu hlavně na střelnici se přesto zvládla vypořádat vcelku slušně. Jen bude muset v příštích letech zapracovat na běhu. Na progres má ale čas.

Lucie Charvátová (29 let) Známka: 3 Nejlepší umístění: 19. (vytrvalostní závod)

Absolvované závody: vytrvalostní závod, sprint, stíhací závod, štafeta žen, závod s hromadným startem Je známa tím, že se může spolehnout na docela rychlý běh, zato se střelbou je to velká loterie. Jenže na ZOH to bylo úplně naopak. Kromě štafety, kde opět musela na trestné kolo, střílela výborně. Jakmile ale skočila na lyže, vůbec jí to neběhalo, což bylo zřejmě dané tamní nadmořskou výškou.

Jessica Jislová (27 let) Známka: 3- Nejlepší umístění: 27. (vytrvalostní závod)

Absolvované závody: smíšená štafeta, vytrvalostní závod, sprint, stíhací závod, štafeta žen Také od ní se očekávaly lepší výsledky, než jaké v Pekingu předvedla. Fanoušky namlsala především výbornou první třetinou sezony. Jenže po Vánocích se začala trápit běžecky, což se v Číně ještě prohloubilo. Na místní poměry sice stále dobře střílela, výrazně ji brzdil běh.

Eva Puskarčíková (31 let) Známka: 3- Nejlepší umístění: žádný individuální závod nejela

Absolvované závody: štafeta žen V případě biatlonistky, pro kterou šlo o poslední olympijské hry, lze hodnotit pouze výkon ve štafetě. Do více závodů ji totiž trenéři nenominovali, přednost dali mladé Voborníkové, která se jim v tréninku jevila lépe. Na svém úseku sice zastřílela obstojně, jenže na trati byla hodně pomalá.

Michal Krčmář (31 let) Známka: 3 Nejlepší umístění: 16. (sprint)

Absolvované závody: smíšená štafeta, vytrvalostní závod, sprint, stíhací závod, štafeta mužů, závod s hromadným startem V Pekingu sice obhajoval stříbro ve sprintu, ale s ohledem na výsledky v posledních sezonách by šlo spíš o překvapení, kdyby získal pódium. Odvedl to co v SP, jen ve stíhačce propadl. Dál se trápí se střelbou ve stoje, což se ukázalo právě ve stíhacím závodu nebo i v tom hromadném.

Mikuláš Karlík (22 let) Známka: 3- Nejlepší umístění: 28. (sprint)

Absolvované závody: smíšená štafeta, vytrvalostní závod, sprint, stíhací závod, štafeta mužů Ačkoliv jeho výsledky na prvních Hrách nejsou nic moc, je třeba připomenout, že stejně jako Davidová ve vytrvalostním závodu si o mnoho lepší pozici párkrát odstřelil v závěru. Jde však o mladý talent, který v Pekingu překvapil hlavně rychlostí běhu. Střelbu musí pilovat celý tým mužů.

Adam Václavík (28 let) Známka: 4- Nejlepší umístění: 44. (stíhací závod)

Absolvované závody: sprint, stíhací závod, štafeta mužů V jeho případě je nutné zmínit, že kvůli pozitivnímu testu na covid cestoval do Pekingu až v době, kdy soutěže běžely. Neměl tudíž tolik času na aklimatizaci jako ostatní. V sezoně ukázal, že umí zajet mnohem lépe, na ZOH to však nepředvedl, tečkou za vším pak byla štafeta.

Milan Žemlička (25 let) Známka: 4- Nejlepší umístění: 62. (vytrvalostní závod)

Absolvované závody: vytrvalostní závod Výkon na olympijských hrách víceméně kopíroval to, co předváděl v sezoně. Hlavně pak v SP se světovou konkurencí. Tedy že na střelnici to zvládá celkem dobře, brzdí ho však velmi pomalý běh. I proto v dalších závodech dostal přednost Václavík, který dorazil do Pekingu později.