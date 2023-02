Češi na MS: Sice to necinklo, ale mladí jsou příslibem medailových radostí

Češi na MS? Neurazí, na jásání to ale není. Na druhé velké akci v řadě jsou čeští biatlonisté bez medaile. To je fakt, který je na začátku hodnocení třeba zmínit a nikoho netěší. Naposledy na mistrovství světa vyšli naprázdno v Östersundu 2019. To, že skončili pravidelní medailoví přispěvatelé, už zaznělo mnohokrát. Minulost nechme spát a podívejme se, jak je na tom současný český biatlon. A jak by na tom v horizontu pár let mohl být.

Aktuální opory jsou jasné. V ženách je to Markéta Davidová, která se dlouho bránila označení „jednička českého biatlonu“. Ať už si to připouští, nebo kvůli obraně vlastní psychiky stále ne, je to jednoznačný fakt. Dvěma umístěními v top 6, která se v Oberhofu nikomu jinému nepodařila, to jen potvrdila.

Nyní bude na rozboru týmu a Davidové, proč to nevyšlo na medaili. Výkony v ženské štafetě a v nedělním závodu s hromadným startem totiž ukázaly, že až ke konci se dostávala do běžecké formy, kterou by k umístění na stupních vítězů potřebovala už od samého začátku. I sportovkyně často v mixzóně před novináři mluvila o tom, že na lyžích se necítí tak dobře, jak by měla, a to ji pak ovlivňovalo i při některých střelbách.

Podle dosažených výsledků v celé sezoně je jasné, že ve světové špičce má Davidová pevné místo. Jen tomu chybí kousek, aby to vyšlo na medaile. A na ten musí s týmem přijít, jinak budou po příštím MS, které hostí Nové Město na Moravě, fanoušci často ve svých komentářích a zprávách na sociálních sítích nemilosrdní.

Stejně jako u mužské jedničky Michala Krčmáře. Ten si to slízl v mnoha případech už nyní. I přes to, že nikdo z českých mužů kromě něj se do TOP 10 v závodech na MS nedostal. Ani on ale ze svých výsledků, hlavně těch běžeckých, nadšený nebyl a o osmé příčce ve vytrvalostním závodu prohlásil, že „neurazí, ale…“

Vlastně je to dobré hodnocení celé české výpravy. Umístění v top 10, která sice příliš neuznávají fanoušci, ale v daných sportech se cení, měla v individuálních závodech pět. Na druhou stranu je jasné, že žádný fanda z nich nebude jásat, jako by to bylo v případě medaile.

Kde je ale možné hledat optimismus, to jsou výkony debutantů na oberhofském šampionátu. Teprve dvaadvacetiletá Tereza Voborníková, která ještě před rokem sbírala medaile na juniorském MS, teď absolvovala kompletní program, tedy sedm závodů. A to je při prvním startu pořádná nálož. Však toho taky už v půlce MS měla celkem dost, ale síly ještě našla. Sedmým místem ve „stíhačce“, kterého dosáhla díky rychlé a docela přesné střelbě a hlavně zrychlenému běhu, příznivce biatlonu navnadila.

I když norský trenér českých žen Egil Gjelland krotil nadšení tím, že jde stále o mladou závodnici, jejíž výkony ještě chvíli budou „up and down“, tedy nahoru a dolů, potvrzuje Voborníková nálepku české naděje.

Stejně jako Tomáš Mikyska, který svým představením na prvním seniorském MS velmi mile překvapil. U tohoto závodníka je, vedle samotných výkonů, dobrým příslibem také to, že v tuto chvíli si hlavně na střelnici s biatlonem neláme hlavu. Prostě to tam nasází a jede pryč.

Ostatně to je i úkolem střeleckého trenéra Matta Emmonse, který má závodníky nejen naučit vyčistit terče, ale Češi si jej hodně cení také pro jeho povahu a přístup, kterým umí výrazně uvolnit atmosféru. A jak sám kouč prozradil, v případě mladíků Mikysky a Jonáše Marečka musí i trochu krotit jejich střelecký temperament. Někdy jsou totiž prý rychlí až moc.

V momentu, kdy mladí (Voborníková, Mikyska, Mareček) dozrají, zrychlí na běžkách a získají ještě mnohem víc zkušeností na střelnici, mohou z toho být vystoupení, která budou opět českým divákům dělat radost. I tu medailovou.