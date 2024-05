Nevole biatlonistek? Spokojenost s trenérem je důležitá, ale jde o výsledky

KOMENTÁŘ ROMANY BARBOŘÍKOVÉ | O nutnosti změn v českém biatlonovém celku se mluvilo už nějakou dobu. Bylo nasnadě, že k nim dojde v trenérském týmu a nejspíš i v tom servisním (ale to se teprve uvidí). Cítila to také Markéta Davidová, které se v sezoně nedařilo, ale nechtěla přijít o oblíbeného kouče. Proto se ho prostřednictvím médií zastávala. Jenže každé vedení chce vidět za investovanými prostředky také výsledky. A tak se Český biatlon s Egilem Gjellandem rozloučil. Bylo to špatně? Nemyslím si. Chápu, že přijít o někoho, kdo vás podporuje, je těžké. Ale výsledky šly zkrátka dolů.