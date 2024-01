NHL na přelomu roku nemá slitování. Tortorella je kontroverzní typ, ale...

KOMENTÁŘ SLAVOMÍRA LENERA | Jarda Jágr se vyjádřil, že skoro třicet let nevěděl, co je Silvestr a Nový rok. Pátral jsem v paměti, jak to bylo za nás. Zažil jsem to taky, ať šlo o dvacítky a další turnaje, ale v NHL je to ještě horší. Odletíte na trip, nejste s rodinami, příbuzní si to kompenzují aspoň tak, že se setkají mezi sebou. Málokdo má kliku a zůstane doma. Myslím, že se blíží doba, kdy nám osladí Vánoce nebo Nový rok zápasy NHL v Evropě. Pokud chce konkurovat jiným sportům, musí se tímhle směrem ubírat.