Čechova funkce v Chelsea? Rozumný start a pak skok ještě výš | iSport.cz

Na první dobrou ta funkce zní trochu zvláštně, možná kostrbatě. Tak tedy, oficiálně: poradce sportovního a technického úseku. To je nová role bývalého brankáře Petra Čecha po návratu do Chelsea. Všeobecně se to očekávalo, spekulace jen Čecha posouvaly rovnou do ředitelského křesla. Vtip je v tom, že na něm fakticky zřejmě zčásti sedí, ale ve „zkušební době“ (na zcela jiné úrovni než u běžných smrtelníků) není vystaven tlaku se špičkovou pozicí spojenému.