Sparta k politování? Rosický musí eliminovat Jílkovy i své slabé stránky | iSport.cz

Krmenčík: Gól? Krkolomně jsem to zakončil. Zdravil ženu do porodnice • O2 TV Sport

Ta slova byla výstižná. Zněla takhle: „Sparta se poráží sama a její trenér je z toho asi nešťastný. On jim něco naordinuje, a oni dělají takové chyby.“ Tak pravil v neděli plzeňský trenér Pavel Vrba. Mohl si to dovolit, měl po výhře, byť dietní. To byla pro sparťany první špatná zpráva. A ta druhá? Dopracovali to tak daleko, že je politoval velitel nenáviděného rivala. Když se k tomu pak ještě přidá vzkaz útočníka Michaela Krmenčíka: „Přeju Spartě, ať se zvedne,“ horší už to asi opravdu být nemůže.