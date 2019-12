Okradený o Zlatý míč? Ronaldo je extrémní příklad hvězdy, která potřebuje ocenění | iSport.cz

Lionel Messi krátce poté, co převzal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu za rok 2019 • Reuters

No páni, taky jste to slyšeli?! Hotová krádež. Zase oloupili Ronalda! Vyhlášení fotbalových anket se nesou na mohutném příboji emocí. Hlavně v posledních letech, kdy rozhodování o nejlepšího fotbalistu světa mezi dvojící Lionel Messi a Cristiano Ronaldo opakovaně hrozí rozpoutáním konfliktu planetárních rozměrů mezi zastánci obou géniů v kopačkách. Eventuálně je tu třetí strana, která je unavena ze zautomatizovaného udělování trofejí jednomu z těch dvou a brblá, že by si je přece zasloužil taky někdo jiný. Alespoň pro jednou.