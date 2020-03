Akce Guľový blesk! Proč kouče do českého fotbalu uvedl Šádek, a ne „S“? | iSport.cz

Je to jako zhluboka se nadechnout čerstvého vzduchu, nabrat ho plné plíce a… Pfff! S novou silou mohutně vydechnout a sfouknout nejlépe všechny překážky, které stojí v cestě. Takovým dojmem působí fotbalová Plzeň, která tuto zimu konečně vstoupila do nové etapy. Do doby po – Pavlu Vrbovi. A znamená to hotovou revoluci. Čistě fotbalovou i kulturní.