Výkop je nejdůležitější. Fotbal (zatím) vyhrál a poslal vzkaz, že žije | iSport.cz

Ligové kluby ze dvou nejvyšších soutěží daly rázný štempl na to, že se má dohrát sezona. A správně udělaly – bez ohledu na to, zda se to nakonec opravdu podaří, o čemž rozhodnou vnější podmínky spjaté s dalším úderem, či ústupem koronaviru.

Až hamletovská otázka - Hrát, či nehrát? - se dočkala jasné odpovědi. Do té doby se diskuse na klíčové téma domácího fotbalu začala utápět v tom, kdo má jaký zájem (poznámka: vždycky ti druzí). Za tím vším, respektive před tím vším však ležel jeden zájem základní: vykonávat svou činnost. Striktně vzato, stejně jako v ostatních profesích je povinností kohokoliv pokračovat v práci, pokud to jen trochu jde, pochopitelně s maximálním zachováním ochrany zdraví. Prací je pro mě i to, že někdo hraje fotbal – byť si to mnozí nemyslí.

Jestli ho někdo nevytrhnul z půdy, v níž je zakořeněn, a nepřesadil do květináče, musel brát v potaz rovněž jeho provázanost s okolním světem. Vazby na sponzory, partnery, místní instituce, politické prostředí, v širším kontextu UEFA. Řekl bych, že reálně bez odpovídajících následků ani neexistovala jiná možnost než přinejmenším manifestovat ochotu hrát. Nebo se o to alespoň pokusit. Udělat zásadní krok tímhle směrem. I při vědomí, že objektivní překážky mohou v dalších týdnech či měsících rozehranou sezonu definitivně stopnout. A také se zohledněním všech nevýhod, zvýšených nároků a změn oproti běžným zvyklostem, které to bezesporu přináší.

Chceme zase zkusit hrát – to je nejdůležitější sdělení navenek. Nyní je potřeba udělat vše pro to, aby schválený záměr opravdu vstoupil do života. Ne ho hned začít ostřelovat nebo dokonce podnikat drobné sabotáže. To vůbec neznamená, že nikdo nemá vznášet připomínky, když to odpovídá situaci. Naopak je důležité být ve střehu. Jinak motivované výpady ovšem vedou k inflaci, znehodnocení apelů, které mají obecně svou váhu a díky za ně. Jednoho musí napadnout, jestli ta vřava vzhledem k výsledku hlasování byla opravdu zapotřebí.

Výsledek „zápasu“ byl důležitý i pro to, co o sobě kluby vypoví před veřejností. Jak budou vnímány. Zda jako hašteřiví protihráči – nebo soupeři, kteří jsou schopni dojít k tomu nejlepšímu řešení, nebo alespoň tomu nejlepšímu ze všech špatných.

Povedlo se B. A snad to nějakou dobu vydrží.

Poněkud ve stínu zůstala volba vedení LFA. Navzdory výtkám nespokojenců nebyl nikdo schopen představit protikandidáta Dušana Svobody ani jeho zástupců. Ani Slavia, jež se ústy svého šéfa Jaroslava Tvrdíka vyjadřuje nejostřeji a vyzývá Svobodu k rezignaci. Její muž v Ligovém výboru Jan Nezmar skončil a čas od času má problém pokračovat v Edenu a vůbec ve fotbale, na uvolněnou pozici klub nominoval člena představenstva Tomáše Bůzka.

O čem to vypovídá? Třeba o tom, že ať už Slavia, nebo kdokoli jiný, nejsou schopni nabídnout akceptovatelné respektované lídry pro hlavní role. Nejsou lidi… Konkurence je přitom zdravá, jen ať se objeví schopný, na konkrétním klubu nezávislý manažer, který sežene víc peněz (ze seriózních zdrojů) a dokáže ligu po všech stránkách zvelebit. Takhle se však i oprávněná kritika sama otupí.

Někdy je až komické sledovat, jakým způsobem některé kluby ligovou asociaci atakují – a přitom střílí na sebe. Ony jsou přece LFA. A měly by se starat o to, aby fungovala, protože si o své věci přece mají pečovat samy. Jinak se po čase vrátí pod křídla FAČR, což může být i něčím cílem…

Výpady vůči sobě možná bere vedení LFA v čele se Svobodou jako nespravedlnost. Zvlášť když mají leckteří oponenti potíže s udržením pořádku na vlastním dvorečku a lze se bavit, co pro zatraktivnění ligového fotbalu dělají. Nic z toho však nesmí bránit v (sebe)reflexi. Svoboda a spol. musí zpracovat všechny podložené námitky. Týkají se třeba většího kontaktu s kluby a diskusí nad stěžejními otázkami, i kdyby to šéfové LFA nastokrát považovali za zbytečné a jen jako záminku k palbě. Tahle výhrada se zkrátka ozývala příliš často. Podobně je nutné zamezit jakýmkoli pochybnostem ohledně prodeje televizních práv, jakkoli je to obehraná a třeba i laciná karta.

To všechno jsou úkoly, které jsou daleko za nynější sezonu. Pro nejbližší dobu fotbal v úterním podvečeru vyslal vzkaz, že žije.

Tak ať mu to vydrží.