Dřít a uhánět za góly do poslední chvíle. Hlad jak Csaplár nesmí mít jen Kotal | iSport.cz

Pár důvodů k optimismu najde po vítězství nad Teplicemi pražská Sparta, jako už několikrát v sezoně. Probuzení kanonýra Libora Kozáka, byť trochu krkolomné, či čisté konto a další slibný výkon stopera Dávida Hancka. Jenže fakt, že po přestávce tým výrazně ubral plyn, Letenské opravdu nezdobí. Možná by chtěl člověk v téhle fázi ještě moc, ale je jednoznačně správné, že takového hodnocení se „dopustil“ i trenér Václav Kotal. Spartu by mělo zdobit to, co její rivaly Slavii a Plzeň.

Ne že by si sparťané nevypracovali ve druhém poločase několik solidních příležitostí, napočítá se jich dost. Přece jen však bylo na první pohled zřejmé, že mužstvo nemá takový drajv a nežene se na zteč s enormní chutí a touhou rozcupovat nešťastného protivníka ještě víc. I k potěše fanoušků, byť na dálku. Můžeme se jistě bavit o objektivních faktorech: atmosféře poznamenané prázdným hledištěm i náročném, zhuštěném programu, na který je třeba brát zřetel při vytížení hráčů. Na druhé straně týmy ze špičky hojně využívají možnost prostřídat. Jde tu také o celkový duch týmu či hry, lze-li to tak nazvat. Něco, co má být zdravou a cennou součástí fotbalu, přístupu k němu.

Zkrátka z některého mužstva touha „trhat“ dál vyzařuje, i když se to třeba nepovede. To je případ pražského konkurenta Slavia i Plzně – se vším, co bylo řečeno. I když i tyto dva týmy odehrají slabší utkání a mají namále, nelze jim upřít snahu útočit do poslední chvíle, i když vysoko vedou. Krásně to bylo vidět v zápasech Plzně s Mladou Boleslaví (7:1) a Slavie s Jabloncem (5:0) – jakkoli je nutné připomenout, že soupeři tomu svou nedůsledností hodně napomohli. I tak bylo na hráčích obou týmů znát, že se chtějí na hřišti v dobrém slova smyslu bavit. A platilo to právě i o mužích ze střídačky, kteří takhle dostanou nečekanou možnost ukázat se a zabojovat o místo.

Je jedině dobře, pokud i po výhře 3:0 nad Teplicemi tradičně zachmuřeným dojmem působící sparťanský trenér Václav Kotal hovořil o tom, že by stejné nasazení a efektivitu chtěl vidět ve druhém poločase i u svých borců. „Chyběl nám větší hlad po kvalitnějším fotbale. Dali jsme dost branek, ale měli jsme asi pětadvacet střel a na můj vkus jsou z toho tři góly málo. Mohli jsme jich dát více,“ pravil. „Jsem náročný v tom, že by hráči měli dohrávat celé utkání. Měli jsme dát pět šest gólů,“ dodal.

Pokud by někdo toužil po originálních příměrech a přirovnáních, na podobné téma blahé paměti promluvil trenérský kolega Josef Csaplár. Ač jeho self-promotion sleduji s ostražitostí, tenhle jeho závěr se mi líbil: „Jdeš do divadla, je tam detektivka, zápletka, a herci dvacet minut před koncem odejdou. Nebo, ty vole, půjdeš na operaci, výborný, on ti bude dělat koleno a dvacet minut před koncem odejde. Bude mít jako joke. Koupíš si knihu, chybí tam dvacet stránek, tak seš z toho taky vyřízenej,“ chrlil ze sebe rozjetý Csaplár na tiskové konferenci po zápase Příbram-Dukla, který skončil – 4:0.

Csaplárovský hlad zkrátka nesmí mít na Letné jenom Kotal…