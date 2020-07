Legenda Baroš: (ne)vymačkaný talent, tvrdohlavý dravec i ostravský Pražák | iSport.cz

Tak to přišlo. Jak v pátek dle očekávání oznámil, v neděli udělal: ostravský útočník Milan Baroš se ve Vítkovicích dojemně rozloučil s profesionální kariérou. S bohatou profesionální kariérou, je potřeba dodat. Všichni to také právem připomínali, a nejen proto, že tak při podobných příležitostech velí bonton. Na druhé straně jako by se neslušelo alespoň na okamžik nadhodit otázku, zda ze svého úžasného talentu nemohl vítěz Ligy mistrů a nejlepší střelec EURO 2004 vytěžit ještě víc. Ale slušelo – a na uznání to mimořádnému kanonýrovi neubírá.