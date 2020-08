Atraktivní destinace CK FOTBAL: Trpišovského stezka, klub i venkov | iSport.cz

Největší hit sezony! Inspirující příběh uznávaného trenéra vybízí k vykročení na naučnou stezku lemovanou červenobílými značkami, která bohatě vyplní i týdenní dovolenou. Začínáme v Praze v Karlíně, kde Trpišovský hrával, pokračujeme na Xaverov v Horních Počernicích s jednodenním výletem do Kolína. Po návratu do metropole následuje gastronomická etapa trasy, která turisty zavede do hotelů Esplanade či Expo, kde slavný kouč pracoval jako číšník. Pouze dospělým je určen večer v herně na Černém Mostě, jež byla rovněž svědkem jeho začátků plných odříkání.

Tip pro pracující, kteří rádi tráví dovolené opravou památek, nejlépe středověkých tvrzí a rozvalin. Brněnský stadion Za Lužánkami je sice o něco mladší, ale na první pohled to tolik vidět není. Pod vedením zkušeného lektora Petra Švancary můžete absolvovat týdenní či delší pobyt spjatý se sanací slavného stánku, pracovní nástroje zajištěny na místě. Pro ty, kdo se raději ponoří do hloubi tuzemských hvozdů, je určen program pod kopcem Kozákov nedaleko Semil na severovýchodě Čech. Zážitkový kurz lesní práce se specializací motorová pila zde vede známý trenér Josef Csaplár.

Krásy venkova

Příznivcům agroturistiky je určena časově poněkud náročnější tour po „fotbalových vesnicích“, spjatých zpravidla s působením (zprvu) bohatých mecenášů. Začínáme v okresu Louny, a to v jedné ze dvou nejslavnějších destinací: Blšanech. Pokračujeme do Lázní Bohdaneč a dál na Moravu, do druhé nejproslulejší lokace Drnovic. Odtud vede cesta do Slušovic a Ratíškovic a poslední zastávkou je na jihu Poštorná.