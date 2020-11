Nezmar jel na oranžovou. Dokud se kluby budou podrážet, zelenou zrušte

2015. Rozbouřená doba... Dagmar Damková s Romanem Berbrem míří na výkonný výbor FAČR po příletu z kvalifikace na ME 2016 v Lotyšsku... • Archiv Sportu (Pavel Mazáč)

Víte, že (se) to o vás ví. A tak to raději řeknete sám. Takhle lze interpretovat vyjádření bývalého sportovního ředitele Slavie Jana Nezmara pro Seznam zprávy o tom, že figuruje ve vyšetřovacím spisu kauzy Romana Berbra, jimiž se vyloučil z práce na obrodě českého fotbalu. Je to věrný obraz počínání a dilemat, která řeší lidé uvnitř českého fotbalu. Liší se jen tím, jak si přiznávají svůj podíl na celkovém marastu, nebo hledají alibi. A také sebereflexí.