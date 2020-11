Nezmarovo jméno v kauze Berbr. Nemůžu jít do očisty fotbalu, přiznal

Nezmar v rozhovoru přiznává, že s Bebrem mluvil před utkáním s Olomoucí, kterým Slavia vstoupila do nadstavbové části na jaře minulého roku. Na duel byl nominován rozhodčí Petr Ardeleanu, což dle někdejší sportovního šéfa sešívaných vyvolalo v Edenu panické stavy. „Ardeleanu je všeobecně považován za hodně proplzeňského rozhodčího. Takže ve Slavii vznikla z jeho nominace docela panika,“ říká a dodává, že si ten rozhovor nepamatuje. „Ale pravděpodobně jsem s ním tedy asi o tom mluvil.“

Podle zdrojů iSport.cz se měl Ardeleanu – zřejmě pár dní před utkáním – potkat s Berbrem. Na základě této schůzky měl bývalý místopředseda asociace kontaktovat právě Nezmara s tím, že se má před zápasem zastavit za Ardeleanem.

Co na to samotný rozhodčí?

„S Nezmarem jsem o tom nikdy nemluvil. A ani se ke mně nedostalo, že by po mně něco chtěl. Rovněž platí, že nevím, že by mi kvůli tomu Roman Berbr volal. Jestli si oni volali nebo se sešli, to vážně netuším,“ řekl pro iSport.cz.

V inkriminovaném utkání z 27. dubna 2019 zvítězila Slavia 2:1 a udržela si čtyřbodový náskok před druhou Viktorií. Ardeleanu nemusel řešit téměř žádné sporné situace. Jednou kvůli penaltové situaci zkoumal video, a to po zákroku na Hušbauera. Střet nakonec posoudil jako čistý.

Petr Ardeleanu je momentálně v Belgii. Dnes bude pískat zápas Evropské ligy mezi Standardem Lutych a Lechem Poznaň. Asistenty mu budou Jiří Moláček a Petr Caletka, čtvrtým rozhodčím je Karel Hrubeš.

Nezmar pro Seznam Zprávy připouští, že si s Berbrem celkem pravidelně volal. „Potkával jsem se s ním tak pětkrát do roka, možná jednou měsíčně jsme si zavolali. Probírali jsme různá témata: reprezentaci, termínové listiny, juniorky ve třetí lize… Lidé mají kolikrát pocit, že ten, kdo se s ním kdy potkal, musel jet nutně na červenou, ale tak to není,“ hájí se. „Možná někdo řekne, že jsem jel na oranžovou. Pohyboval jsem se v šedé zóně, ve které se v českém fotbale funguje.“

I proto prý nemůže kandidovat na čelní funkce v českém fotbale a být jednou z osobností podílejících se na očistě prostředí. „Ne, já se nemůžu zapojit do žádných nových struktur, nemám na to právo,“ praví.

