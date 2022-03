Z návratu do Vegas jsem nervózní, na tripu si dám Fifu. Ukrajina je šok

Za chvíli bude jedna ráno místního času. Dohráli jsme zápas v San Jose, přesunuli se na letiště a teď sedím v hotelu v Los Angeles. V Česku bude teď neděle před desátou dopoledne. Vrátíme se do Bostonu až 7. března, teď nás čekají právě LA, pak Anaheim, Vegas a nakonec letíme ještě do Columbusu.

Zápasy jdou na tripech hodně rychle za sebou, tak mi tyhle cesty ani nevadí. Když jsem pryč od dětí a manželky, tak jsem vždycky rád, když to utíká co nejrychleji. Takhle ani moc není čas o ničem moc přemýšlet, nenudíme se.

V podstatě se dá tenhle režim popsat jako hotel-hala-letadlo a takhle pořád dokola. Létání po Západní konferenci zabere docela dost času. V San Jose jsme měli převahu, ale dlouho se nám nedařilo přidat třetí gól a vedli jsme jen 2:1. Před koncem nás zmáčkli a Hertlík mohl srovnat, ale v tu chvíli nás hodně podržel gólman. Ležel na boku a stejně mu dokázal sebrat gól do lapačky. My měli trochu hluchou pasáž v závěru, Jeremy Swayman to ale zvládl skvěle, takže pochvala určitě pro něj.