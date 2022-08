Fotbalová horečka v Brně. Zbrojovka i Slavia nastoupí ve velké euforii

Ti zažili ve čtvrtek další magický večer. Fotbalový Pánbůh na rozdíl od loňských letních kvalifikačních předkol stál na jejich straně a stejně jako v duelech s Panathinaikosem nad gólmanem Alešem Mandousem držel ochrannou ruku při obrovských šancích soupeře. Postupy Slavie přes dva extrémně těžké a výborně připravené soupeře s výraznými individualitami však nemůžeme přičítat jen přízni paní Štěstěny. Jsou podloženy i potřebnou kvalitou kádru, vydařenými střídáními a kondiční připraveností. V rozhodujících momentech prostě měl tým Jindřicha Trpišovského už tradičně více sil.

Do Brna tak přijede ve velké pohodě a bude to zapotřebí. Desetitisícová Adax Invest Arena by totiž měla být vyprodaná do posledního místečka. Ve čtvrtek zbývalo v předprodeji posledních 250 vstupenek, takže přání trenéra Richarda Dostálka – vyprodat Srbskou – se vyplní. My, kteří stejně jako on pamatujeme fotbalovou horečku 90. let, kdy na stadion Za Lužánkami na šlágr Brno – Slavie dorazilo rekordních 44 120 diváků, víme, co fanoušci z moravské metropole dokážou. Prostředí by mělo být doslova elektrizující. Král MMA Jiří Procházka, návraty brněnských odchovanců Davida Juráska a Daniela Fily, příznivá bilance Zbrojovky se Slavií v posledních dvou vzájemných zápasech a z toho pramenící zvýšená motivace – to vše slibuje velký sportovní svátek a vrcholný divácký zážitek.

Nedivil bych se, kdybychom se dočkali dalšího překvapení na účet favorita. Slávisté budou nejspíš trochu unavení. Málo odpočinku, cestování po D1, horké počasí… Tento týden pro ně byl a ještě bude hodně náročný – emočně i fyzicky. Navíc budou vstřebávat páteční los základních skupin Konferenční ligy. Přepnout na všední ligové povinnosti v takové náladě nebývá snadné a často takové mužstvo zažije tvrdý náraz. Každopádně věřím, že uvidíme skvělý fotbal. Jsou k tomu vytvořeny opravdu všechny podmínky.

Tomáš Radotínský, komentátor O2 TV Sport