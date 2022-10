Jablonec musí najít lesk. Přesazený Horejš chřadne, Pelta „zapomněl“ na mládež

BLOG KOMENTÁTORA O2 TV SPORT | V sobotu odpoledne budu komentovat 59. Podještědské derby mezi Libercem a Jabloncem. U Nisy půjde o to, který ze severočeských rivalů prožije klidnější zimu. Body potřebují oba. Slovan se po slibném startu zadrhl a z posledních čtyř utkání vytěžil jen remízu s Ostravou. Jeho zelenobílý soused je na tom ještě o něco hůře. Stále dohání manko z úvodu, kdy na premiérovu výhru čekal až do 8. kola. Od té doby je jako na houpačce.

Přiznám se, že už týden pozorně čtu zprávy o tom, zda se šéf Jablonce Miroslav Pelta neodhodlá k nepopulárnímu kroku a nevymění trenéra. Začínajícího nováčka Luboše Kozla (tedy sobotního soupeře) kdysi vyrazil po devíti zápasech. A to přitom vím, jaké úsilí vyvinul, aby Davida Horejše – necitlivě propuštěného po letech věrných služeb z Českých Budějovic – přivedl na Střelnici. Vytvořil mu dobré podmínky a přivedl hráče, které zná. Třeba Pavla Šulce nebo Ishakua Kondu. Navíc je zpátky znovuzrozený Jan Chramosta , takže tým má na rozdíl od minulé sezony i kanonýra.

Jenže Jablonec je na tom v tabulce v podstatě stejně jako před rokem. Tehdy ovšem byla situace přece jen trochu odlišná. Hrál Konferenční ligu a vyválčil v ní tolik bodů, že až do závěrečného zápasu bojoval o postup do jarní fáze. Navíc na lavičce seděl Petr Rada, nad nímž Pelta držel ochrannou ruku, neboť léta vykazoval dobré výsledky navzdory tomu, že mu postupně rozprodali celou jedenáctku. Vydělal tedy klubu poměrně dost peněz.

To investice do Horejše se zatím příliš nevyplácí. Vypadá to, že květina přesazená z jižní na severní stranu chřadne. V Českých Budějovicích si v klidu lebedila v dobře známém prostředí. Horejš tam znal jako hráč i trenér kdekoho. Jablonec je však trochu jiná štace než Dynamo, kde nikdy žádné vysoké ambice nebyly. Tady je zvykem pokukovat po evropských pohárech.

Ovšem největší šanci na postup do příští skupinové fáze už nový kouč promarnil, když ostudně vypadl v MOL Cupu s Vyškovem. Pokud mu jablonecký boss připomene, jak loni zajistil z bonusů a odměn od UEFA značnou část rozpočtu (a jak se takto dařilo či daří do té doby provinčním klubům ze Zlína či Slovácka), bude ho to mrzet dvojnásob.

Doba je totiž zlá. Během covidu a nyní energetického šoku dostal fotbal (a nejen ten na severu Čech) dvojitý úder. Třetí rána v podobě sestupu a následně čtvrtá – případné uvěznění dlouholetého šéfa – by Jablonec zřejmě definitivně srazily na lopatky.

Soudní proces s Peltou se však neustále protahuje a konec je v nedohlednu. Ať už to dopadne jakkoli, celá kauza má na klub negativní vliv. Pelta v ní už utopil spoustu finančních prostředků i času, které mohl vynaložit úplně jinak. Kdyby měl přece jen putovat za mříže, byl by to podle mě konec profesionálního fotbalu v Jablonci tak, jak ho známe.

O Peltovi si můžeme myslet, co chceme, ale nedá se popřít, že patří do generace obětavých funkcionářů, kteří touhle hrou žili 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. O víkendech objížděli zápasy a po večerech a nocích u kávy, cigarety či sklenky něčeho ostřejšího řešili posily, přestupy a trenéry, obvolávali agenty, sponzory a partnery. Když to bylo nutné, chod klubu dotovali ze svého.

Současná garnitura mladých bafuňářů, často jejich potomků, je přece jen z trochu jiného těsta. Obávám se tedy, že pokud by to se symbolem a ztělesněním Jablonce skončilo špatně, znamenalo by to pád možná až do ČFL, odkud Jablonec před 30 lety vzešel.

Nyní by se tak musel daleko více soustředit na mládež, na niž dosud příliš velký důraz nekladl. To je jedna z věcí, jež bych Peltovi rozhodně vytkl. Áčko je tradičně postavené na současných či bývalých reprezentantech a dorosty hrají střed tabulky nižší soutěže.

Byť je pravda, že Jablonečtí i v konkurenci většího Liberce dokázali pro ligu vychovat zajímavé hráče: Dominika Pleštila, Michala Černáka či kupříkladu Tomáše Vajnera, momentálně nejlepšího gólmana FN:L, kde hostuje v Líšni. Pokud by přišli o hotové hráče, kteří rozhodně nechodí na chladný sever pro Peltovy hezké oči, museli by se na výchovu vlastních talentů soustředit mnohem důsledněji.

Začít šetřit, shánět prostředky, kde se dá a prodávat do Slavie, Sparty a Plzně či rovnou do zahraničí – tuhle malou násobilku netřeba Jablonci připomínat. To je však spíše střednědobý cíl. Ten krátkodobý se ovšem zdá být v tuto chvíli důležitější: zvládnout zbývající čtyři podzimní kola.

Po derby čekají ještě České Budějovice, Olomouc a Mladá Boleslav. To jsou zápasy, v nichž se dá urvat minimálně deset bodů. Pak posílit, kvalitně potrénovat a vrhnout se na jaro. Těžký úkol, který začíná právě teď.