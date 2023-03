Ševčíkova letenská audience: ve Spartě by si teď hledal místo dost těžko

KOMENTÁŘ TOMÁŠE RADOTÍNSKÉHO | V neděli odpoledne mě čeká přímý přenos 25. kola fotbalové FORTUNA:LIGY Sparta - Brno. Těším se na to, co předvede brněnská kometa Michal Ševčík, jeden z horkých kandidátů na Objev sezony. Jsem zvědav, jestli se blýskne právě na Letné, kde bychom jej od příštího ročníku mohli vidět v rudém dresu.

Přiznám se, že pro hráče, jako je on, mám velkou slabost. Když vidím takový talent, srdce mi jen poskočí. Na začátku ročníku jsem Zbrojovku pravidelně komentoval a Ševčík - v té době ještě teenager - mě upoutal technikou, střelbou, kreativitou a hlavně sebevědomím. Jeho první myšlenkou je vždy hrát dopředu, a to pokud možno nejkratší možnou cestou, i kdyby to mělo být za cenu riskantní kličky nebo jeslí zkušenému protivníkovi. V tandemu s Jakubem Řezníčkem byl prakticky nezastavitelný. Občas míval hluché zápasy, ale výpadky formy jsou u tak mladých hráčů nevyhnutelné. Vždyť do loňského léta měl na kontě 25 prvoligových minut.

Svěřil jsem se tehdy se svým obdivem k Ševčíkovi našemu expertovi a velkému brněnskému patriotovi Petru Švancarovi a shodli jsme se, že je to hráč, který roste pro velký klub. Dokonce jsem se v té době doslechl, že přestup do Sparty už je prakticky dohodnutý a stěhování dalšího zástupce slavného brněnského ročníku 2002 (Fila, Hložek, Obert, Stejskal, Svoboda, Vorlický…) je jen otázkou času. Napovídalo tomu i hostování letenského Filipa Součka, který se přesunul do moravské metropole jako možná součást vzájemné dohody obou klubů.

Ševčík uzavřel nováčkovský podzim v nejvyšší soutěži s bilancí sedmi gólů a pěti asistencí, což bylo obdivuhodné. Jeho tržní cena podle serveru Transfermarkt vyskočila z 350 tisíc na 1,5 milionu eur a my všichni víme, jak agent Pavel Paska dokáže nadané fotbalisty zobchodovat. Sparta by mohla být odrazovým můstkem k ještě oslnivější kariéře. K tomu je zde motivace v podobě letního mistrovství Evropy do 21 let, kde by se ofenzivní eso s tak mimořádnými dovednostmi mohlo ukázat i na prestižní mezinárodní scéně.

Všechno tedy bylo vydlážděno směrem k přelomovému úspěchu. A možná stále je, i když jaro už třebíčský rodák tak zářivé nemá. Připsal si jen jednu branku a jednu nahrávku a trochu se svezl s šedivou formou celé Zbrojovky, která po Novém roce vyhrála jediný zápas. Koneckonců, nikdo nečeká, že dvacetiletý kluk sám potáhne mužstvo za záchranou. Ovšem i kouč Richard Dostálek připouští: „Je pravda, že mu to nyní neladí jako na podzim.“ Ještě příkřejší byli ve svých hodnoceních kritici, kteří poukazovali na zbytečné Ševčíkovy chyby a z toho pramenící inkasované góly, namátkou na Slavii.

Ale třeba má prostě jen útlum, z něhož se rychle dostane, nebo mu zamotaly hlavu přestupové spekulace. O víkendu dostane šanci ukázat, že je hráčem nejen pro Spartu.

Soudím však, že v současném týmu Briana Priskeho by se prosazoval jen stěží. Po podzimní změně rozestavení a herního systému hráči jeho typologie prakticky ze sparťanské sestavy vymizeli. Vepředu jsou potřeba brejkoví útočníci. A ve středu zálohy zase běhaví a důrazní pracanti s potřebnou dávkou zkušeností. Pro jemné vyšívání tam není moc místa. Ostatně, na to už doplatili třeba Ševčíkovi vrstevníci Adam Karabec s Kryštofem Daňkem, kteří v poslední době dostávají jen minimum příležitostí.

Z tohoto pohledu by tedy převlékání do rudého trička nebylo tím nejlepším nápadem. Hráč v tomto věku potřebuje pro svůj rozvoj především pravidelně hrát. Na druhou stranu, každý se musí naučit pracovat pod tlakem a maximálně vytěžit svůj potenciál. A to se podaří jen v tvrdém konkurenčním prostředí. Pokud tedy Ševčík chce následovat třeba kroky Adama Hložka, bude muset tuhle výzvu přijmout a nečekat, že vše půjde hladce. Na takový krok se připravuje už delší dobu a je mu jistě jasné, že je potřeba se zocelit. Jinak nemá šanci a rychle zapadne. Na mládí se věčně vymlouvat nelze. Když může v tomhle věku zářit takový Jamal Musiala, proč ne někdo s podobnými tvůrčími předpoklady?

Buď jak buď, už se nemůžu dočkat, jak tahle letenská audience dopadne.

Tomáš Radotínský, komentátor O2 TV Sport