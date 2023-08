Liberec i Pardubice? Není to sisyfovská práce, má smysl a opodstatnění

Střetnutí mě zajímá i jako milovníka technického kombinačního stylu a ofenzivního pojetí hry. A právě tohle vzájemná konfrontace slibuje. Oba týmy totiž mají hodně společného. Mimo jiné to, že se na jejich hru dá většinou hezky dívat.

Trenéři Luboš Kozel a Radoslav Kováč chtějí kultivovat fotbal a nepředvádět jen nějakou bezduchou nakopávanou s urputným zanďourem a zavilým bojem o odražené míče. K tomu potřebují nástroje, jichž se jim u nás často nedostává: kvalitní terény (hlavně na podzim a v zimě), přísné sudí trestající bezohledné fauly a zkušené hráče zachovávající přehled a chladnou hlavu ve zlomových momentech.

Možná, že kdyby občas naordinovali svým svěřencům bojovnost na úkor fotbalovosti, urvali by v potu tváře o pár bodíků navíc a neměli by takové starosti. Popřeli by tím však sami sebe i naturel svých mužstev. Fotbal neberou jako válku, ale podívanou pro lidi. O tom svědčí i jejich výroky dokazující, jak vnímají svou práci.

„Soupeř má velmi dobrý tým a trenéra, který chce hrát, velmi dobře vidí meziprostory,“ chválí víkendového soupeře pardubický kouč Kováč. Všímá si tak atributu, s nímž se u nás jinak asi moc nepracuje. A když, tak spíš nahodile. Špičkové evropské týmy přitom umějí právě meziprostor, tedy nesmírně důležitou zbraň v moderním fotbale, perfektně využívat. Samozřejmě, mají na to také kvalitnější hráčský materiál. Jde ale o to, abychom se z toho alespoň poučili a snažili se tuhle inspiraci přenést a aplikovat i v našich podmínkách.

Liberec a Pardubice se o to rozhodně snaží. Pravda, ne vždycky jim to vyjde. Třeba i proto, že se stále a za pochodu vlastně učí. Věkový průměr obou celků je jen něco málo přes 24 let. V kádru Slovanu najdeme všehovšudy tři hráče, kteří mají na kontě víc než 100 startů. Pardubičtí dokonce disponují pouhými dvěma.

Zato talentovaných borců se zkušenostmi z mládežnických reprezentací najdeme na obou stranách několik. Jenže se s nimi kolikrát nedá počítat s dlouhodobou perspektivou do budoucna. Přicházejí třeba jen na hostování z pražských „S“, nebo na ně mají velkokluby z hlavního města právo zpětného odkupu. A ekonomická situace či postoj majitelů zatím nedovolují, aby se nakupovaly dražší hotové posily.

Proto si trenéři těchto dvou sobotních protivníků musejí připadat jako zahradníci, kteří zušlechťují mladé výhonky. A jakmile rostlinka povyroste, je přesazena jinam, kde z ní budou sklízet plody. Tak jako si Pardubice vypiplaly Tomáše Vlčka či Robina Hranáče, aby o ně v létě zase přišly a musely se poohlédnout o dům dál.

Na první pohled je to sisyfovská práce, ale ona ve skutečnosti má smysl a je potřebná pro celý český fotbal. Někdo s tím začít musí. Nebo chcete, abychom si za čas po nějakém velkém mezinárodním turnaji zase vyslechli, že se na naše mužstvo nedalo koukat, protože jen bránilo a taktizovalo?

A proto věřím, že Kozel s Kováčem od své nastoupené cesty, jakkoli trnité a strastiplné, neustoupí ani o píď.