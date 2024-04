Horejš začal skvěle a Hradec na Slavii umí. Cítím další překvapení

BLOG TOMÁŠE RADOTÍNSKÉHO | Přesně před rokem jsem komentoval zápas Slavia – Hradec Králové, v němž favorit v Edenu utrpěl fatální ztrátu v boji o titul ve fotbalové FORTUNA:LIZE. V neděli se opět chystám na souboj těchto dvou týmů v závěrečném kole základní části. Tentokrát budou mít výhodu domácího prostředí „votroci“ a historie se vlastně může tak trochu opakovat. Další překvapení na účet „sešívaných“ by mohlo vedoucí Spartě přihrát ještě větší náskok a zesílilo by pochybnosti, jestli v nadstavbě vůbec bude reálně o co hrát.

Ovšem možná, že by to v tomto případě ani taková senzace nebyla. Slávisté se trápí a v posledních dvou kolech prohospodařili nejen pět bodů, ale také výhodu spočívající v příznivějším nasazení do finálové skupiny. Marně hledají optimální formu, ideální sestavu i adekvátní herní a psychické nastavení. A hlavně už nemají situaci ve svých rukou a musejí čekat na klopýtnutí obhájce trofeje.

To klidně může přijít. Vždyť Spartu čeká třeba Plzeň, s níž za poslední rok dvakrát prohrála a utká se s ní i ve finále poháru, což atmosféru vzájemného duelu jistě poznamená.

Jenže Slavia musí hledět a spoléhat především na sebe. Srovnat se. Zmobilizovat síly. Dostat se do větší pohody. Přestat se zabývat vnějšími vlivy.

V Malšovické aréně to jistě nepůjde jen tak. Hradec Králové má výtečnou aktuální výkonnost a bude si právem věřit. V probíhající sezoně sice protočil tři trenéry, ale poslední výměna mu vyšla skvěle. S Davidem Horejšem foukl do plachet svěží vítr. Šestačtyřicetiletý kouč, jenž kdysi odvedl vynikající práci v Českých Budějovicích, přinesl pozitivní náladu, navázal na to dobré, co mu zanechali jeho předchůdci, a zároveň potlačil nedostatky. Osvěžil realizační tým novými poznatky, zaměřil se na standardní situace a těží ze zdánlivě drobných detailů.

V tabulce od jeho nástupu – tedy od 23. do 29. kola – jsou Východočeši čtvrtí nejlepší! V sedmi zápasech vyválčili 14 bodů. Za tento úsek prohráli jedno jediné utkání: na Letné 1:2. Nebýt zbytečné chyby v rozehrávce, získali by možná bod i tam.

O fungujícím systému a pevných základech svědčí čtyři čistá konta. Aktuálně drží „votroci“ neprůstřelnost 325 minut hry. A když se daří kolektivu, vynikající jednotlivci. Brankář Adam Zadražil patří k objevům jara, stejně jako stoper Karel Spáčil. Oba přitom ještě celkem nedávno hráli druhou ligu.

Horejš navodil natolik dobrou atmosféru, že jeho svěřenci zvládají důležité okamžiky. V derby s Pardubicemi, u něhož jsem byl osobně, mě zaujala mentální odolnost a větší touha po vítězství. Těmito zbraněmi Hradec Králové i nadále naklání vyrovnané zápasy na svou stranu.

Zní to neuvěřitelně, ale kolo před koncem základní části je stále ve hře o elitní šestku. Kdyby mi to někdo řekl před dvěma měsíci, pokládal bych jej za blázna. Díky lepší vzájemné bilanci však ještě může předstihnout Slovácko, které za celé jaro vyhrálo jediné utkání.

A i kdyby to nevyšlo, současná forma předurčuje tým Davida Horejše do role favorita na sedmou příčku, znamenající možnost zahrát si o pohárovou Evropu. Rozhodně je na tom v tomto směru lépe než Liberec, Olomouc či Teplice. A když se vyladí v ofenzivě, bude mnohem lepší.

A abych se vrátil na začátek, potvrdit to může i proti Slavii. Výsledky předchozích čtyř vzájemných zápasů by ho měly povzbudit: 4:3, 1:0, 1:1, 0:2. Už to zřejmě nebude náhoda. Červenobílým nejspíš hradecký styl nesedí a občas to vypadá na lehký komplex.

Vzhledem k momentálnímu rozpoložení se to může stát i v neděli odpoledne pod lízátky.