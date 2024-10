Dva roky Hapala v Baníku: žák, co dozrál. Teď musí zmenšit manko na trojku

Tento týden uplynuly přesně dva roky od nástupu trenéra Pavla Hapala. Ten přebíral v říjnu 2022 rozklížený soubor po odchodu Pavla Vrby na 14. místě s pětibodovým odstupem od posledních Pardubic.

A voilà! Nyní má Baník reálnou šanci poprat se o bronzový stupínek, což by bylo nejlepší umístění od roku 2010.

Od příchodu současného kouče jde tedy neustále nahoru. V první neúplné sezoně se ještě zachraňoval ve skupině o udržení, v té další už byl skokanem roku a nyní se tedy pokusí narušit hegemonii tzv. velké trojky. Mezitím si ještě střihl důstojný návrat do pohárové Evropy. Výsledkový i herní progres s jasně čitelným trenérským rukopisem je nezpochybnitelný.

Přiznám se, že jsem tomu zpočátku moc nevěřil. Když jsem si podrobně prošel Hapalovo trenérské curriculum vitae, scházelo mi víc výrazných hmatatelných úspěchů a cenných trofejí a také mi přišlo, že se málokde udržel delší časový úsek. Z Opavy, Zlína, Ostravy, Mladé Boleslavi i Sparty odcházel zhruba po jednom roce. Někdy byl vyhozen, jinde sám dobrovolně složil funkci, neboť se mu naskytla zajímavější nabídka.

Neměl jsem ho však zaškatulkovaného jako někoho, kdo by několik let cílevědomě, systematicky a koncepčně budoval tým a pak sklízel plody své práce. A přitom právě tohle Baník předloni potřeboval po letech přešlapování a stagnace ze všeho nejvíc.

Připadalo mi, že kroměřížského rodáka si paradoxně více váží na Slovensku, kde se silnou generací reprezentační jednadvacítky postoupil na mistrovství Evropy a do velkého fotbalu tak pomohl hráčům jako Milan Škriniar, Denis Vavro, Stanislav Lobotka či Lukáš Haraslín. A samozřejmě už vpravdě pověstné je jeho tažení s Žilinou. Postoupit do hlavní fáze Ligy mistrů na úkor pražské Sparty byl a dodnes je trochu nedoceněný majstrštyk, i když v základní skupině už pak následovalo jen šest proher včetně přídělu 0:7 od Marseille.

Nějakou dobu jsem byl také přesvědčen, že se mé obavy naplní. Zdálo se mi, že Hapal je na své svěřence až příliš hodný a omlouvá jejich slabší výkony a nedostatky. Byly z toho také velké bouře v hledišti. Kdo si pamatuje, co se dělo v kotli po porážce s Hradcem Králové v únoru loňského roku, dobře ví, o čem mluvím. Trenér, tým i sportovní ředitel Luděk Mikloško se tenkrát dostali pod obrovský tlak a osud celého projektu visel na vlásku.

Právě bývalý vynikající gólman londýnského West Hamu měl pozici nejobtížnější. On si Hapala prosadil, on mu přivedl posily, on mu vytvořil podmínky nutné k přestavbě. Zároveň však věděl, že když si za svým rozhodnutím bude stát a trenéra podpoří, dočká se odměny.

Stalo se. Letos v létě jsem byl jako fanoušek českého fotbalu na Baník pyšný jako nikdy předtím. Ve dvojzápase a zejména v domácí odvetě s FC Kodaň, tedy soupeři, který hrál půl roku předtím osmifinále Champions League proti Manchesteru City, předvedl Baník fantastický výkon srovnatelný s tím, co jsem kdysi viděl od Sparty pod Hřebíkem a Škorpilova a Csaplárova Liberce v sezoně 2001/2002 či před pěti lety od Trpišovského Slavie.

Moderní prvky včetně agresivního presinku, taktické vyspělosti, koordinovaného a synchronizovaného pohybu ve správných prostorech, rychlého přechodu do útoku a pozitivně nastavené mentality, to vše v úžasné strhující atmosféře – ano, byl to zážitek, na jaký se nezapomíná!

Po zápase jsem při odchodu ze stadionu viděl zklamaného Hapala, jak se svou trenérskou suitou odchází směrem k parkovišti. Bylo mi ho tak líto, že jsem ani neměl sílu ho po smolném vypadnutí utěšovat. A tak mu chci vzkázat alespoň dodatečně: Pavle Hapale, odvedl jste skvělou práci a máte být nač hrdý! Trenérsky jste dozrál, a jestli Karel Brückner někdy mohl mít úspěšného žáka z legendárního mužstva Olomouce, pak jste to vy!

Právě tak se ovšem sluší položit jednu otázku: jak to, že takové výkony Baník opakovaně nepodává v lize? Je to jen tím, že se tu hraje jiný fotbal než v Evropě? Soubojovější, fyzicky náročnější, více svázaný taktikou, zkrátka a dobře pro ostravské hračičky prostě „nechutnější“?

Možná. Každopádně nelze si nevšimnout, že na českých trávnících je daleko více k vidění závislost na individuálních kvalitách hráčů v čele s Ewertonem. Přitom kdyby k nim Hapal v ideálním poměru přidal týmovou součinnost, jakou jsme obdivovali v duelech s Kodaní, jistě by ostravský celek nenabral na favority z Prahy a Plzně takové manko jako v minulé sezoně, kdy na mistrovskou Spartu ztrácel v konečném účtování 38 bodů, na druhou Slavii 36 a ještě na třetí Západočechy 21. Takový rozdíl přitom mezi těmito týmy není.

V sobotu odpoledne to Baník ve šlágru 12. kola může dokázat. Ať už to však dopadne jakkoli, jedno je jisté: už dva roky má toho pravého trenéra a je v zájmu všech stran, aby vzájemné pouto byl co nejpevnější a trvalo co nejdéle.