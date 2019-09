Undercut aneb Okénko do strategií F1. Jak Ferrari „podvedlo“ Leclerka | iSport.cz

Když jedete s rozestupem dvou sekund za soupeřem, můžete zvážit zajetí do boxů pro čerstvé pneumatiky. Rychlé kolo na nové sadě pneu vám pak může pomoci tuhle ztrátu vymazat, ba dokonce překonat, i kdyby soupeř reagoval zajetím do boxů jen o pouhé kolo později. Fenomén, kterému se ve formuli 1 říká ‚undercut‘. Nechcete ale k němu sáhnout příliš brzy, protože potřebujete, aby vaše pneu byly dobré i v závěru závodu. Volba nejvhodnější chvíle je pak nejvíce vzrušující taktickou bitvou mezi jezdci.

‚Undercut‘ – tedy odhodlání sáhnout po čerstvé sadě gum a překonat tak soupeře, má na různých okruzích různou ‚sílu‘. Dá se získat 1,5 až 2 sekundy. Naprosto nečekaně to v Singapuru bylo podstatně více. A to se stalo Leclerovi osudné.

V inkriminovaném okamžiku závodu během 18. kola vedl Leclerc o 1 sekundu před Hamiltonem a 3,6 sekundy před kolegou Vettelem. Ten měl za sebou Verstappena z Red Bullu s odstupem 2,1 sekundy.

Pilot, který jede první, nemá potřebu někoho ‚undercutovat‘ (leda by chtěl stejného efektu využít k navýšení náskoku). Jenomže Singapur se v dané fázi závodu nacházel ve zcela výjimečné situaci: lídr závodu jel záměrně pomaleji. Což si s ohledem na všudypřítomné zdi a tím pádem nemožnost předjet mohl dovolit. To proto, aby těm, kteří jedou za ním (jmenovitě Hamiltonovi) sebral na jakýkoli ‚undercut‘ chuť.

Totiž ten, kdo chce ‚undedcutovat‘, musí myslet na to, že rozhodnutím zajet do boxů se pochopitelně propadne pořadím dolů. Normálně to nebývá pro týmy ze špičky problém. Najedou si v úvodních kolech závodu s ohledem na výkonnostní rozdíl vůči týmům ze středu pole tak velký náskok, že se absolvovanou zastávkou v boxech nepropadnou za některý z nich. Což by jim efekt ‚undercutu‘ sebralo.

Jenomže náskok nutný pro takovou taktiku je v Singapuru větší než kdekoli jinde. A zvolené Leclercovo tempo na čele závodu ve snaze zkomplikovat jezdcům za sebou hledání volného prostoru mělo za následek, že v inkriminovaném momentu 18. kola byly rozestupy pořád malé. Kdyby chtěl Mercedes s Hamiltonem zavelet k ‚undercutu‘ (což Hamilton chtěl!), propadl by se až za dvanáctého Kevina Magnussena z týmu Haas. A Mercedes zahlásil: „příliš riskantní“.

Kdo riskovat nechtěl, byl Sebastian Vettel. Odvážnými rozhodnutími vyznačující se Red Bull měl Verstappena za Vettelem s rozestupem 2 sekund. A tak – v poslední době čím dál strategicky odvážnější a chytřejší Ferrari – stáhlo do boxů Vettela. Majícího ztrátu 3,5 sekundy na Leclerca. A ztrátu 2,5 sekundy na před ním jedoucího Hamiltona. Takže kromě ochrany pozice proti Verstappenovi tu byla šance na překonání Hamiltona. Leclerc byl o nepřekonatelných 3,5 sekundy daleko. Tedy neohrožen.

Jenomže na čerstvých pneumatikách dokázal Vettel stáhnout v dalším kole enormních a nečekaných 3,9 sekundy! Časový objem, který překvapil i samotné Ferrari.

Že byla situace abnormální, o tom svědčí fakt, že závod po zastávce v boxech jezdců ze špičky vedl po čtyři kola Ital Antonio Giovinazzi z týmu Alfa Romeo. Čímž demonstroval, jak jiné by průběhy velkých cen byly, nebýt výkonnostních rozdílů mezi středem pole a jeho elitou.

Zvažovalo Ferrari následně prohození Vettelovy a Leclercovy pozice? Ano. Bez odhalení důvodu se k němu ale nakonec neodhodlalo. Jak prohlásil šéf týmu Mattia Binotto, vzniklá situace „patří k závodění“. A Vettel si to svým ‚undercut‘ výkonem o objemu 3,9 sekundy nakonec zasloužil. Ostatně, je to třetí nejúspěšnější pilot v historii formule 1.